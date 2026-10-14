La espectacular e inesperada entrada de Juanse y La Mona Jiménez que paralizó los Martín Fierro de la Música

Una amistad de cuatro décadas y el humor de La Mona

Consultados por la complicidad que los une desde hace décadas, Juanse no escatimó elogios para su colega y aseguró que compartir un momento así con uno de sus grandes referentes "es lo máximo". Por su parte, el ícono del cuarteto recordó los inicios de ese vínculo entrañable y bromeó sobre su estatuilla y su paso por la ceremonia: "Dije: 'Bueno, me entregarán un bife de chorizo con un vino, un fernet con coca'", desatando las risas en la previa.