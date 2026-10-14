La espectacular e inesperada entrada de Juanse y La Mona Jiménez que paralizó los Martín Fierro de la Música
El referente del rock y el ídolo del cuarteto se adueñaron de la alfombra roja y abrieron la gran fiesta de la música.
La primera edición de los Martín Fierro de la Música tuvo un arranque a puro voltaje cuando La Mona Jiménez y Juanse irrumpieron de manera impactante en la alfombra roja.
El arribo de los dos máximos referentes de la cultura popular argentina a las instalaciones de Tango Porteño, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, tomó por sorpresa a todos los presentes y desató una de las postales más comentadas de la gala organizada por APTRA.
La llegada de "El Mandamás" coincidió además con la apertura musical en vivo a cargo de La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo desde el escenario, fusionando el pulso cordobés con el espíritu rockero que caracteriza al exlíder de Ratones Paranoicos. Lejos de ocultar el entusiasmo, ambos artistas compartieron micrófonos ante las cámaras para repasar sus cuarenta años de amistad y celebrar el reconocimiento a la industria discográfica.
Una amistad de cuatro décadas y el humor de La Mona
Consultados por la complicidad que los une desde hace décadas, Juanse no escatimó elogios para su colega y aseguró que compartir un momento así con uno de sus grandes referentes "es lo máximo". Por su parte, el ícono del cuarteto recordó los inicios de ese vínculo entrañable y bromeó sobre su estatuilla y su paso por la ceremonia: "Dije: 'Bueno, me entregarán un bife de chorizo con un vino, un fernet con coca'", desatando las risas en la previa.
Con la mira puesta en su vigencia sobre los escenarios, La Mona reflexionó sobre su extensa trayectoria al cumplir próximamente sesenta años dedicados de lleno a la música popular y no se olvidó de los momentos difíciles en la época de la dictadura, destacando el talento de las nuevas generaciones de artistas que dijeron presente en la gran noche de la música argentina.
Una noche federal y de cruces generacionales
La gala conducida por Hernán Drago y Edith Hermida reunió a los principales exponentes de géneros tan diversos como el pop, el rock, el folclore, la cumbia y el cuarteto. Con figuras de la talla de María Becerra y Lali Espósito acaparando gran cantidad de nominaciones, el debut de los premios de la música dejó en claro que la apuesta por los homenajes en vida y los cruces entre distintos estilos musicales marcó el pulso de una velada histórica para el espectáculo nacional.
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