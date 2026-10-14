"¡Somos periodistas!": el blooper en vivo en los Martín Fierro de la Música por la ubicación de la prensa
Durante la cobertura de la alfombra roja, la periodista confundió a sus colegas, ubicados en la vía pública, con fans.
La alfombra roja de los Premios Martín Fierro de la Música dejó uno de los momentos más desopilantes —y tensos— de la televisión en vivo. En medio de la cobertura del ingreso de los invitados, la periodista Nara Ferragut protagonizó un blooper insólito al confundir a los cronistas acreditados con fanáticos que esperaban a sus ídolos en la vía pública.
El imprevisto ocurrió en un contexto de evidente malestar entre los trabajadores de prensa, quienes se encontraban indignados tras ser ubicados en un "corralito" sobre la calle y sin acceso al sector VIP del evento.
El grito que descolocó la transmisión de los Martín Fierro de la Música
Mientras caminaba frente al vallado donde se agolpaban los trabajadores de los distintos medios de comunicación, Ferragut buscó reflejar el clima de fiesta que se vivía en las inmediaciones del recinto. "Miren lo que es la cantidad de gente... todos fans... porque en un ratito, ¿saben quiénes van a estar?", exclamó la cronista entusiasmada frente a la cámara.
La respuesta de los acreditados fue inmediata y contundente. Lejos de festejar la mención, los cronistas e ídolos de prensa comenzaron a gritarle en unísono que no eran fanáticos, sino colegas trabajando bajo las incómodas condiciones de la organización.
Pese a las advertencias a viva voz que buscaban corregir la confusión, la movilera decidió continuar con su relato para la transmisión en directo.
Sin embargo, el descontento no terminó ahí: mientras Ferragut seguía enumerando a las figuras que pasarían por la alfombra roja, de fondo varios periodistas comenzaron a hacer señas explícitas de "no" con las manos, dejando en evidencia el enojo del sector de prensa y transformando el fragmento en un contenido de rápida viralización en las redes sociales.
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