"¡Somos periodistas!": el blooper en vivo en los Martín Fierro de la Música por la ubicación de la prensa

La alfombra roja de los Premios Martín Fierro de la Música dejó uno de los momentos más desopilantes —y tensos— de la televisión en vivo. En medio de la cobertura del ingreso de los invitados, la periodista Nara Ferragut protagonizó un blooper insólito al confundir a los cronistas acreditados con fanáticos que esperaban a sus ídolos en la vía pública.