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Martín Fierro de Música 2026: uno por uno, la lista de nominados

Espectáculos

Este año se celebra la primera edición de los Martín Fierro de música y contará con la presencia de grandes figuras nacionales. Los detalles.

Martín Fierro de Música 2026: uno por uno, la lista de nominados
Martín Fierro de Música 2026: uno por uno, la lista de nominados

La industria musical nacional se prepara para vivir una jornada sin precedentes. Este domingo 4 de octubre se hicieron públicos los nombres de los nominados para la entrega inaugural de los Martín Fierro de la Música 2026, cuya ceremonia de premiación tendrá lugar el próximo miércoles 14 de octubre a partir de las 19:00.

El encuentro, impulsado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) bajo la conducción institucional de Luis Ventura, contará con la producción general y derechos pertenecientes a Diego Suárez en coproducción con la pantalla de El Nueve. La fiesta, además, reunirá a referentes de distintas generaciones y trayectoria, integrando homenajes especiales y múltiples números artísticos en directo a cargo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.

En tanto, la conducción de la noche estará bajo la responsabilidad de Hernán Drago y Edith Hermida, en tanto que el paso de las figuras por la alfombra roja será cubierto por Daniel Gómez Rinaldi y Rocío Marengo, sumando la intervención especial de El Polaco junto a Nara Ferragut en las instancias previas.

Lista de nominados Martín Fierro música 2026

Mejor Canción:

  • Cazzu — "Con otra"

  • Maria Becerra y Paulo Londra — "Ramen para dos"

  • Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — "Tu jardín con enanitos"

  • Luck Ra & Miranda! — "Tu misterioso alguien"

Mejor Álbum:

  • Milo J — "La vida era más corta"

  • Maria Becerra — "Quimera"

  • Cazzu — "Latinaje"

  • Ca7riel y Paco Amoroso — "Papota"

  • Lali — "Cuando el demonio llama"

Mejor Colaboración:

  • Big One, Paulo Londra & Wisin — "Flashbacks / Crossover #9"

  • Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — "Puñaladas"

  • Renzo ED, La Joaqui, Salas — "Colocartelo Remix"

  • Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — "La Peligrosa"

  • Emilia, Tini & Nicki Nicole — "Blackout"

  • Turf & Lali — "Loco un poco"

Mejor Artista Femenina:

  • Maria Becerra

  • Ángela Leiva

  • Tini

  • Lali

  • Cazzu

  • Natalie Pérez

  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino:

  • Fito Páez

  • Dante Spinetta

  • Coti Sorokin

  • Milo J

  • Axel

  • Abel Pintos

  • Emanero

  • Dillom

Mejor Grupo/Banda:

  • Babasónicos

  • Divididos

  • Los Pericos

  • Turf

  • Airbag

  • El Mató a un policía motorizado

  • Tan Biónica

  • Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino:

  • Simón Aguirre

  • Lázaro Caballero

  • Max Carra

  • Roze

  • Ramma

  • Joaco Burgos

  • Camionero

  • Luciano Creiner

  • Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina:

  • More con Flow

  • Valentina Márquez

  • Juana Rozas

  • 143Leti

  • Mery Granados

  • Valentina Olguín

  • Candu Domínguez

Mejor Artista Pop:

  • Tini

  • Lali

  • Emilia

  • Tiago PZK

  • Maria Becerra

  • Zoe Gotusso

  • Yami Safdie

  • Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo:

  • Babasónicos

  • El Plan de la Mariposa

  • Fito Páez

  • Los Piojos

  • Charly García

  • Andrés Calamaro

  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano:

  • Dante Spinetta

  • Trueno

  • J Rei

  • Duki

  • L-Gante

  • Nicki Nicole

  • Milo J

Mejor Artista Folclórico:

  • Soledad Pastorutti

  • Abel Pintos

  • Luciano Pereyra

  • Los Nocheros

  • Destino San Javier

  • Coki Ramírez

  • Maggie Cullen

  • Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas:

  • Maria Becerra — "Quimera Show 360° en River"

  • La K’onga — "Cuartetour"

  • Lali — "Lali Tour 2025"

  • Airbag — "El Club de la Pelea"

  • Tini — "Futttura"

  • Q' Lokura — "Q' Lokura en vivo"

  • Emanero — "Emanero Tour 2025"

  • Un Poco de Ruido — "La Zapada Más Grande Del Mundo"

Mejor Productor/a Musical:

  • Mauro De Tommaso

  • BZRP

  • Nico Cotton

  • Big One

  • Evlay

  • Tatool

  • Tote

  • Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical:

  • Damas Gratis

  • Los Totora

  • La T y La M

  • Ráfaga

  • La K'onga

  • Q' Lokura

  • La Delio Valdez

  • Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino:

  • Rodrigo Tapari

  • Uriel Lozano

  • El Polaco

  • Ulises Bueno

  • Daniel Agostini

  • Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina:

  • Ángela Leiva

  • Dalila

  • Karina

  • Eugenia Quevedo

Mejor Artista de Tango:

  • Guillermo Fernández

  • Caro Minella

  • Jorge Amicone

  • Jorge Vázquez

  • Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV:

  • "Morfi, Todos a la Mesa"

  • "LAM"

  • "Gran Hermano"

  • "Telenueve Noticiero"

Mejor Concepto Visual:

  • Maria Becerra

  • Lali

  • Tini

  • Emanero

  • Cazzu

  • Dillom

  • Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico:

  • Fernando Szereszevsky

  • Pocho Rocca

  • Artes Group

  • Natanael Real

  • Daniel Grinbank

  • Ana Poluyan

  • Maxi El Brother

  • Alberto Miguel

  • Marcelo FIgoli

  • Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ:

  • Ezequiel Arias

  • Sol Ortega

  • Hernán Cattaneo

  • Mariano Mellino

  • Victoria Engel

  • Carlos Alfonsín

  • Javier Zuker

Mejor Música de Comerciales/Jingles:

  • Saphirus

  • Molto

  • Kanji

  • Rinde 2 - Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación:

  • 0ostil

  • Victoria Why Not

  • Discip

  • Ana Helder

  • Jay De Lys

  • Eze Ramires

Mejor Artista de Música Infantil:

  • Panam

  • Plim Plim

  • "Margarita"

  • Pau Pau

  • Topa

  • El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto:

  • Valentina Márquez

  • Ulises Bueno

  • Simón Aguirre

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