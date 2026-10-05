Martín Fierro de Música 2026: uno por uno, la lista de nominados
Este año se celebra la primera edición de los Martín Fierro de música y contará con la presencia de grandes figuras nacionales. Los detalles.
La industria musical nacional se prepara para vivir una jornada sin precedentes. Este domingo 4 de octubre se hicieron públicos los nombres de los nominados para la entrega inaugural de los Martín Fierro de la Música 2026, cuya ceremonia de premiación tendrá lugar el próximo miércoles 14 de octubre a partir de las 19:00.
El encuentro, impulsado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) bajo la conducción institucional de Luis Ventura, contará con la producción general y derechos pertenecientes a Diego Suárez en coproducción con la pantalla de El Nueve. La fiesta, además, reunirá a referentes de distintas generaciones y trayectoria, integrando homenajes especiales y múltiples números artísticos en directo a cargo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.
En tanto, la conducción de la noche estará bajo la responsabilidad de Hernán Drago y Edith Hermida, en tanto que el paso de las figuras por la alfombra roja será cubierto por Daniel Gómez Rinaldi y Rocío Marengo, sumando la intervención especial de El Polaco junto a Nara Ferragut en las instancias previas.
Lista de nominados Martín Fierro música 2026
Mejor Canción:
-
Cazzu — "Con otra"
Maria Becerra y Paulo Londra — "Ramen para dos"
Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — "Tu jardín con enanitos"
Luck Ra & Miranda! — "Tu misterioso alguien"
Mejor Álbum:
-
Milo J — "La vida era más corta"
Maria Becerra — "Quimera"
Cazzu — "Latinaje"
Ca7riel y Paco Amoroso — "Papota"
Lali — "Cuando el demonio llama"
Mejor Colaboración:
-
Big One, Paulo Londra & Wisin — "Flashbacks / Crossover #9"
Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — "Puñaladas"
Renzo ED, La Joaqui, Salas — "Colocartelo Remix"
Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — "La Peligrosa"
Emilia, Tini & Nicki Nicole — "Blackout"
Turf & Lali — "Loco un poco"
Mejor Artista Femenina:
-
Maria Becerra
Ángela Leiva
Tini
Lali
Cazzu
Natalie Pérez
Marilina Bertoldi
Mejor Artista Masculino:
-
Fito Páez
Dante Spinetta
Coti Sorokin
Milo J
Axel
Abel Pintos
Emanero
Dillom
Mejor Grupo/Banda:
-
Babasónicos
Divididos
Los Pericos
Turf
Airbag
El Mató a un policía motorizado
Tan Biónica
Los Piojos
Mejor Artista Revelación Masculino:
-
Simón Aguirre
Lázaro Caballero
Max Carra
Roze
Ramma
Joaco Burgos
Camionero
Luciano Creiner
Valentino Merlo
Mejor Artista Revelación Femenina:
-
More con Flow
Valentina Márquez
Juana Rozas
143Leti
Mery Granados
Valentina Olguín
Candu Domínguez
Mejor Artista Pop:
-
Tini
Lali
Emilia
Tiago PZK
Maria Becerra
Zoe Gotusso
Yami Safdie
Ángela Torres
Mejor Artista Rock/Alternativo:
-
Babasónicos
El Plan de la Mariposa
Fito Páez
Los Piojos
Charly García
Andrés Calamaro
Marilina Bertoldi
Mejor Artista Urbano:
-
Dante Spinetta
Trueno
J Rei
Duki
L-Gante
Nicki Nicole
Milo J
Mejor Artista Folclórico:
-
Soledad Pastorutti
Abel Pintos
Luciano Pereyra
Los Nocheros
Destino San Javier
Coki Ramírez
Maggie Cullen
Jorge Rojas
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas:
-
Maria Becerra — "Quimera Show 360° en River"
La K’onga — "Cuartetour"
Lali — "Lali Tour 2025"
Airbag — "El Club de la Pelea"
Tini — "Futttura"
Q' Lokura — "Q' Lokura en vivo"
Emanero — "Emanero Tour 2025"
Un Poco de Ruido — "La Zapada Más Grande Del Mundo"
Mejor Productor/a Musical:
-
Mauro De Tommaso
BZRP
Nico Cotton
Big One
Evlay
Tatool
Tote
Oscar Mediavilla
Mejor Grupo/Banda Tropical:
-
Damas Gratis
Los Totora
La T y La M
Ráfaga
La K'onga
Q' Lokura
La Delio Valdez
Banda XXI
Mejor Artista Tropical Masculino:
-
Rodrigo Tapari
Uriel Lozano
El Polaco
Ulises Bueno
Daniel Agostini
Nico Mattioli
Mejor Artista Tropical Femenina:
-
Ángela Leiva
Dalila
Karina
Eugenia Quevedo
Mejor Artista de Tango:
-
Guillermo Fernández
Caro Minella
Jorge Amicone
Jorge Vázquez
Los Reyes del Tango
Mejor Cortina Musical de TV:
-
"Morfi, Todos a la Mesa"
"LAM"
"Gran Hermano"
"Telenueve Noticiero"
Mejor Concepto Visual:
-
Maria Becerra
Lali
Tini
Emanero
Cazzu
Dillom
Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor Manager Artístico:
-
Fernando Szereszevsky
Pocho Rocca
Artes Group
Natanael Real
Daniel Grinbank
Ana Poluyan
Maxi El Brother
Alberto Miguel
Marcelo FIgoli
Héctor Cavallero
Mejor Artista DJ:
-
Ezequiel Arias
Sol Ortega
Hernán Cattaneo
Mariano Mellino
Victoria Engel
Carlos Alfonsín
Javier Zuker
Mejor Música de Comerciales/Jingles:
-
Saphirus
Molto
Kanji
Rinde 2 - Luck Ra
Mejor Artista DJ Revelación:
-
0ostil
Victoria Why Not
Discip
Ana Helder
Jay De Lys
Eze Ramires
Mejor Artista de Música Infantil:
-
Panam
Plim Plim
"Margarita"
Pau Pau
Topa
El Reino Infantil
Mejor Artista de Cuarteto:
-
Valentina Márquez
Ulises Bueno
Simón Aguirre
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