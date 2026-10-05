Martín Fierro de Música 2026: uno por uno, la lista de nominados

El encuentro, impulsado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) bajo la conducción institucional de Luis Ventura, contará con la producción general y derechos pertenecientes a Diego Suárez en coproducción con la pantalla de El Nueve. La fiesta, además, reunirá a referentes de distintas generaciones y trayectoria, integrando homenajes especiales y múltiples números artísticos en directo a cargo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.