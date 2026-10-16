La familia que construyó Fernando Confessore con Paula Franco: sus tres hijas y una vida juntos
Tras la muerte del meteorólogo a los 58 años, volvió a tomar relevancia una publicación en la que había agradecido a su esposa por acompañarlo durante su formación profesional.
La muerte de Fernando Confessore dejó al descubierto no solo el cariño que había cosechado durante su trayectoria en televisión, sino también la historia familiar que construyó junto a su esposa, Paula Franco. Meses antes de fallecer, el meteorólogo había publicado un emotivo mensaje en el que reconoció el papel fundamental que ella tuvo en su formación y en el desarrollo de su carrera.
El recuerdo estaba acompañado por una fotografía de junio de 1992, cuando recibió su diploma de técnico en Meteorología. Para Confessore, aquel logro académico representaba mucho más que la finalización de sus estudios: también simbolizaba el esfuerzo compartido con la mujer que lo acompañó durante ese camino.
Fernando Confessore y el reconocimiento a su esposa Paula
“Detrás de ese logro hubo muchas horas de estudio, esfuerzo, dudas y sacrificios. Pero, sobre todo, hubo una persona que estuvo siempre a mi lado: Paula”, escribió el histórico meteorólogo de TN y El Trece.
En la publicación, explicó que tuvo que combinar el trabajo con sus estudios y que su pareja fue un sostén en los momentos de mayor exigencia. “Ella fue mucho más que mi compañera de vida. Fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban, cuando había que estudiar y trabajar al mismo tiempo, quien creyó en mí incluso cuando yo dudaba”, expresó.
También destacó que Paula lo impulsó a seguir capacitándose y a no abandonar su vocación. “Me impulsó a seguir estudiando lo que me apasionaba, a crecer y a no bajar nunca los brazos”, agregó.
Al recordar aquella etapa, reconoció que el acompañamiento de su esposa había sido determinante para alcanzar sus objetivos. “Cada paso que di en ese camino tuvo su apoyo, su paciencia y su compañía”, sostuvo. Y completó: “Por eso, al volver a ver estas fotos después de tantos años, siento que este diploma también le pertenece un poco a ella”.
Las tres hijas que tuvieron juntos
Fernando y Paula formaron una familia con tres hijas: Julieta, Candela y Jimena. Aunque cada una desarrolló sus propios intereses, el meteorólogo había expresado públicamente el orgullo que sentía por el camino que construyeron.
Julieta, la mayor, se recibió de ingeniera química en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a los 30 años. Además de su formación académica, desarrolló una carrera deportiva en el vóley y formó parte del equipo de División de Honor de Vélez Sarsfield, conocido como Las Fortineras.
Candela, por su parte, se dedica al maquillaje profesional y estudia Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Jimena, la menor de las hermanas, mantiene un perfil más reservado.
La broma que hacía sobre su matrimonio
La relación entre Confessore y Paula también tenía espacio para el humor. Durante una conversación al aire con Roxy Vázquez en TN, el meteorólogo respondió con ironía cuando le preguntaron cuál era el secreto para sostener un matrimonio de cuatro décadas. “Llegar tarde a casa e irme temprano”, contestó entre risas.
Sin embargo, el mensaje que había publicado meses antes mostró una faceta más íntima de su vínculo y dejó en evidencia la importancia que le atribuía al acompañamiento de su esposa. “Gracias por ser ese impulso silencioso pero constante que me ayudó a llegar hasta acá”, había escrito.
Y cerró aquella dedicatoria con una reflexión sobre el paso del tiempo y los afectos: “Los años pasan, pero hay personas cuyo amor y acompañamiento dejan una huella para toda la vida en el corazón”.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario