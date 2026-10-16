La familia que construyó Fernando Confessore con Paula Franco: sus tres hijas y una vida juntos

Al recordar aquella etapa, reconoció que el acompañamiento de su esposa había sido determinante para alcanzar sus objetivos. “Cada paso que di en ese camino tuvo su apoyo, su paciencia y su compañía”, sostuvo. Y completó: “Por eso, al volver a ver estas fotos después de tantos años, siento que este diploma también le pertenece un poco a ella”.

Las tres hijas que tuvieron juntos

Fernando y Paula formaron una familia con tres hijas: Julieta, Candela y Jimena. Aunque cada una desarrolló sus propios intereses, el meteorólogo había expresado públicamente el orgullo que sentía por el camino que construyeron.

Julieta, la mayor, se recibió de ingeniera química en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a los 30 años. Además de su formación académica, desarrolló una carrera deportiva en el vóley y formó parte del equipo de División de Honor de Vélez Sarsfield, conocido como Las Fortineras.

Candela, por su parte, se dedica al maquillaje profesional y estudia Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Jimena, la menor de las hermanas, mantiene un perfil más reservado.

La broma que hacía sobre su matrimonio

La relación entre Confessore y Paula también tenía espacio para el humor. Durante una conversación al aire con Roxy Vázquez en TN, el meteorólogo respondió con ironía cuando le preguntaron cuál era el secreto para sostener un matrimonio de cuatro décadas. “Llegar tarde a casa e irme temprano”, contestó entre risas.

Sin embargo, el mensaje que había publicado meses antes mostró una faceta más íntima de su vínculo y dejó en evidencia la importancia que le atribuía al acompañamiento de su esposa. “Gracias por ser ese impulso silencioso pero constante que me ayudó a llegar hasta acá”, había escrito.

Y cerró aquella dedicatoria con una reflexión sobre el paso del tiempo y los afectos: “Los años pasan, pero hay personas cuyo amor y acompañamiento dejan una huella para toda la vida en el corazón”.