La Joaqui explicó por qué no hablará más sobre La Voz Argentina: "Creen que soy una tóxica"

En ese contexto, la novia del cordobés le respondió a un usuario que pedía “un meme de La Joaqui”. La artista contestó: “Ya no hay más memes de La Voz Argentina porque después no comprenden mi humor sarcástico y creen que soy una tóxica desquiciada. Y yo tóxica no soy”, junto a un meme de gatito triste.

La polémica se desató a partir de una serie de bromas que La Joaqui publicó anteriormente. En una de ellas, escribió: “Requisitos para estar en el equipo Luck Ra: ser mujer. La Voz Argentina, no te miro más”, luego de que el jurado abrazara afectuosamente a una participante.

Frente a esa escena, la cantante reaccionó en sus redes: “Y aún así me quedé. Si alguno necesita un abrazo; mi marido anda repartiendo”.

El historial de comentarios incluye otro mensaje donde expresó sus celos con humor: “La de cuello ortopédico viendo como se va con la de bucaneras que canta como princesa. Así de celosa me siento”, apuntó “La Joaqui”.