Por qué Viviana Canosa pensó que Javier Milei "era gay": la sorpresiva respuesta

Viviana Canosa deschavó a Milei con un dato inédito de cuando eran amigos

La periodista dialogó con Jorge Rial en el canal de streaming Carnaval sobre su anécdota con Javier Milei en el día de su cumpleaños. "No conozco la casa de Milei, no. Una vez, a esto no lo conté nunca: yo cumplía años, un 30 de marzo, y me despierto ponele a las 5 de la mañana a ver los mensajes que me habían mandado", comenzó Viviana Canosa.

"Voy a hacer pis, me meto en la cama y me puse a ver los mensajes, viste el típico que te quiere mandar a las 12 y un minuto, que es tu mamá, tu tía, qué sé yo", siguió su relato Viviana Canosa, en alusión a los inesperados audios que recibió por parte de Javier Milei. Y detalló: "Tenía diez canciones cantadas por Milei, pero, por ejemplo, primero era una normal, después otra versión Sandro. Bueno, eran diez. Era raro eso".

Jorge Rial no desaprovechó la oportunidad de preguntarle a Viviana Canosa si aún conserva esos extraños audios de Javier Milei y ella respondió: "Sí", entre risas. "Adelanto: miércoles que viene en exclusiva, la playlist del Javo el día de tu cumpleaños", bromeó Rial.