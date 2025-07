La llamativa reacción de Nico Vázquez al video con Mercedes Oviedo: "¿No se puede bailar ahora?"

Y agregó: "Hablar de terceros en discordia vende un montón... Con Dai (Fernández) trabajamos y hacemos de pareja en Rocky, entonces, obviamente, la primera que vas a buscar es esa... y con ella (por Mercedes Oviedo) trabajo y aparentemente hay un video bailando con ella en la fiesta del laburo".

En ese sentido, deslizó: "Nosotros fuimos a una fiesta del trabajo y bailé con todas las chicas, ¿no se puede bailar ahora?", se excusó de manera llamativa al respecto del clip que circuló en redes sociales, que lo muestra muy pegado y animado con su compañera de elenco.

"Yo puse un posteo triste, Gime está triste y ustedes me vienen a preguntar... no por mí o por Gime, me vienen a preguntar otra cosa", indicó, ofuscado.

nico vazquez sobre video con mercedes.mp4

Luego, el actor respondió a si estaban separados desde hace más tiempo: "Yo no sé a qué llamarle 'estás separado', porque cuando uno empieza a hacer un duelo en pareja, empezás a sentir que va a tener un final... y eso es porque la peleaste. No sé si te puedo decir un tiempo de que estoy separado. Te puedo decir que venimos charlando, venimos como procesándolo y hablando para llegar a qué puerto, che qué hacemos... ¿seguimos? ¿o nos damos el tiempo que nunca nos dimos? La crisis comienza cuando el amor no alcanza".

gimena accardi nico vazquez