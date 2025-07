Mercedes Oviedo habló tras los rumores de romance con Nicolás Vázquez: "No es cómodo..."

La actriz fue abordada por el programa Puro Show tras una función teatral, y aclaró que no está atravesando ninguna situación sentimental con el actor. “Nunca es cómodo cuando dicen algo que no es. Yo tengo un perfil muy bajo, trabajo hace muchos años y no hablo de mi vida privada. Esto no está bueno”, expresó con gesto serio Oviedo, acompañada en ese momento por Nicolás y por Dai Fernández.