La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados para el sábado 21 de junio en El Trece

marcha cfk.jpeg

Invitados confirmados de Mirtha Legrand

La diva de los almuerzos regresa a la pantalla de El Trece con otro programa cargado de actualidad y un claro "antiperonismo".

Como cada semana, Mirtha Legrand se prepara para una nueva emisión de su clásico ciclo en eltrece, donde vuelve a reunir a figuras de peso de la política, la cultura, el espectáculo y el periodismo. Con más de 50 años en televisión, “la Chiqui” sigue firme haciendo historia y liderando las mesas más vistas del fin de semana.

espert

En esta ocasión, el programa contará con la presencia Nacho Otero, Luciana Geuna, José Luis Espert, Viviana Saccone y Daniela Cardone.

La incómoda situación que vivió Belén Francese

Como ya es tradición en La Noche de Mirtha, cada emisión trae momentos inesperados que capturan la atención del público. Este sábado 14 de junio no fue la excepción, con Belén Francese como una de las protagonistas de la velada. La actriz se robó todas las miradas con su energía inconfundible, su sentido del humor y un incómodo episodio que no tardó en volverse viral.

Desde el inicio, Belén apostó a su estilo característico: sorprendió a Mirtha Legrand con un poema en rima dedicado a su extensa trayectoria. Entre guiños cómplices y carcajadas, la mesa parecía haber encontrado el tono ideal, pero un incidente cambió el foco por completo. En un momento de entusiasmo, Francese se levantó para pedir un aplauso y fue entonces cuando una mancha en su vestido claro quedó al descubierto. “¡Estás toda mojada! ¿Qué te hiciste? ¿Pis?”, lanzó entre risas Flavio Mendoza, sin filtro. El comentario desató carcajadas, aunque también cierta incomodidad.

La actriz, lejos de detenerse en la situación, optó por continuar como si nada y retomó el ritmo del programa. Sin embargo, este no fue el único contratiempo: ya había tenido algunos bloopers durante la noche, como objetos que se le cayeron de la mesa o pequeños tropiezos al pararse. La espontaneidad con la que manejó cada uno de estos momentos fue clave para mantener el tono divertido del ciclo.

El ida y vuelta con Mendoza fue otro de los puntos altos de la noche. Viejos conocidos del Bailando, ambos protagonizaron cruces cargados de ironía y picardía. “Yo me acuerdo que en un Bailando me ayudabas a mí también con el look. Te lo voy a agradecer”, recordó Belén, mientras que Flavio bromeó: “Sí, sigo (haciendo acrobacias) todavía hasta que me quiebre y me sacrifiquen”. La actriz no se quedó atrás y comentó sobre su último show: “Me daba entre gracia y ternura porque, yo decía, ‘mirá el señor qué bien que está, cómo se la banca’”.

En tono burlón, el coreógrafo retrucó: “Irrespetuosa. Vos porque te casaste con un millonario y te pusiste a vender vino. Yo, mi amor, me tengo que seguir colgando”. Belén fue firme en su respuesta: “Yo me desvivo trabajando desde muy chica y vos lo sabés”. Mirtha, observando el ida y vuelta, intervino con ironía: “Yo sabía que esta mesa iba a ser difícil”.

Más adelante, Mendoza redobló la apuesta con una frase que hizo estallar al estudio: “¿Qué hacés? Decime. Hiciste un Bailando hace 8 años... ¡De qué viven!”. Francese respondió con seguridad: “No hay temporada en que no haga teatro. Con mi marido nos complementamos”. Luego repasó su presente laboral: “Hice Una familia de locos en Mar del Plata y fue un éxito rotundo. Después viajé y ahora empiezo el streaming. No paro”.

La visita de Belén Francese fue una montaña rusa de emociones, risas y espontaneidad. Desde su homenaje a Mirtha hasta los bloopers en vivo y los cruces con Flavio, quedó claro que su paso por la “mesaza” no pasa desapercibido y que siempre deja tela para cortar.