Mirtha Legrand y su faltazo de último momento a "Pretty Woman": qué le pasó

“Ustedes saben que Mirtha Legrand siempre se destacó por su movimiento social y el concurrir a eventos permanentemente. Les cuento que Mirtha iba a ir a ver “Pretty Woman” pero tuvo que cancelar a último momento”, comenzó diciendo el periodista.

Mirtha Legrand Florencia Peña



Luego aseguró que: “Yo hablé con Ricky Pashkus que es el director del espectáculo y me confirmó esta decisión de la diva que en los últimos tiempos tiene un dolor de cabeza que es el tema del chofer”.

“Tras la salida de Marcelo Campos, Mirtha jamás volvió a tener un verdadero chofer. Este tal Carlos que aparece trabajando para una remiseria y cobra por viaje. Te voy a contar que pasó esta vez”, agregó Etchegoyen en su programa.

Además señaló que: “La situación que a mí me cuentan es esta. Mirtha había dado su confirmación a Pashkus para ver el espectáculo el día jueves pero ese mismo día se bajó”.

Y manifestó: “El motivo tiene que ver con que este tal Carlos no podía llevarla y le ofrecieron en la remisería que la lleve otro pero la señora no quiere. Quiere que siempre la lleve Carlos y al igual que en las elecciones prefiere no salir”.

“Si, a los 98 años Mirtha no puede salir de la casa con quien quiere porque no tiene un chofer titular y oficial. Seguramente esta semana o la otra asistirá cuando Carlos pueda llevarla. Otro cortocircuito más en los últimos meses”, concluyó el periodista.