La tragedia que marcó a Antonio Grimau

Su trayectoria lo consolidó como una figura reconocida del espectáculo argentino, aunque la muerte de Lucas dejó una marca imborrable en su vida y en la de su familia.

A qué hora y dónde velan a Antonio Grimau: los detalles del último adiós al actor

Tras confirmarse la muerte de Antonio Grimau a los 82 años, la Asociación Argentina de Actores y Actrices informó cuándo y dónde se realizará el último adiós al reconocido artista.

"Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor", manifestaron desde la entidad.

Por su parte, Carlos Rottemberg también lo recordó desde las redes del Multiteatro: "Con dolor despedimos desde esta Casa Teatral al querido Antonio Grimau, uno de aquellos protagonistas inolvidables de nuestra televisión que supo trascender al buen teatro. Con la partida de Antonio se va una excelente persona, un gran compañero y un actor de raza", expresó.

Cuándo y dónde será el último adiós a Antonio Grimau

Familiares, amigos, colegas y seguidores del actor podrán despedirlo este martes 20 de octubre, de 16 a 20, en la casa funeraria Zuccotti Hermanos, ubicada en avenida Córdoba 5080, en la Ciudad de Buenos Aires.

La ceremonia continuará el miércoles 21 de octubre a las 13 en el crematorio del Cementerio de la Chacarita, donde se realizará la despedida final.