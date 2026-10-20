La tragedia que marcó a Antonio Grimau
La muerte de Lucas Rebolini a los 36 años, en 2010, se convirtió en el dolor más profundo que acompañó al actor durante el resto de su vida.
Antonio Grimau atravesó uno de los dolores más profundos de su vida en 2010, cuando su hijo Lucas Rebolini murió a los 36 años.
Durante más de un mes, el actor y Leonor Manso buscaron a su hijo, que atravesaba problemas de consumo de drogas, sin saber que su cuerpo había sido ingresado como NN a una morgue policial, hasta que finalmente lograron identificarlo y confirmar su muerte.
Uno de los aspectos que se mencionaron al reconstruir el caso fue que Lucas llevaba el apellido Rebolini, mientras que su padre era conocido públicamente por su nombre artístico, una diferencia que habría dificultado vincular rápidamente su identidad con la del actor.
Una herida que nunca terminó de cerrar
La muerte de Lucas fue una herida profunda en la vida personal de ambos artistas. Mientras Grimau construía una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, la pérdida de su hijo se convirtió en uno de los episodios más dolorosos de su historia familiar.
A lo largo de su carrera, el actor participó en producciones como Trampa para un soñador, Rolando Rivas, taxista y Valientes, además de interpretar a Sandro en la serie Sandro de América.
Su trayectoria lo consolidó como una figura reconocida del espectáculo argentino, aunque la muerte de Lucas dejó una marca imborrable en su vida y en la de su familia.
A qué hora y dónde velan a Antonio Grimau: los detalles del último adiós al actor
Tras confirmarse la muerte de Antonio Grimau a los 82 años, la Asociación Argentina de Actores y Actrices informó cuándo y dónde se realizará el último adiós al reconocido artista.
"Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor", manifestaron desde la entidad.
Por su parte, Carlos Rottemberg también lo recordó desde las redes del Multiteatro: "Con dolor despedimos desde esta Casa Teatral al querido Antonio Grimau, uno de aquellos protagonistas inolvidables de nuestra televisión que supo trascender al buen teatro. Con la partida de Antonio se va una excelente persona, un gran compañero y un actor de raza", expresó.
Cuándo y dónde será el último adiós a Antonio Grimau
Familiares, amigos, colegas y seguidores del actor podrán despedirlo este martes 20 de octubre, de 16 a 20, en la casa funeraria Zuccotti Hermanos, ubicada en avenida Córdoba 5080, en la Ciudad de Buenos Aires.
La ceremonia continuará el miércoles 21 de octubre a las 13 en el crematorio del Cementerio de la Chacarita, donde se realizará la despedida final.
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