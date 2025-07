Lali Espósito le respondió a Virginia Gallardo tras difundir una fake news: "Época..."

"Hoy lunes se iniciaría una denuncia porque según el artículo 125 del Código Penal, por exhibicionismo corporal y sexual de menores", afirmó la vedette que funciona como panelista en el programa de El Trece.

Lejos de terminar ahí, siguió diciendo: "El artículo 125 refiere a actos corrupción de menores, estableciendo penas para quienes promuevan o faciliten la prostitución o la realización de actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales en los que participan menores de 18 años".

Esta falsa noticia surgió de una publicación que realizó la cuenta @ladymoskigna, desde la cual siempre suelen surgir este tipo de información inventada, amparados en que es una cuenta que aclara que es parodia y no real.

Ante tanta repercusión, Lali usó sus redes para referirse a esta situación y desactivar todos los comentarios que se generaron. "Época fake", escribió en su cuenta de X y rápidamente se volvió viral y recibió el apoyo de todos sus seguidores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lalioficial/status/1942286364134842420?t=2kYGkidk89BF38sBkkNI6A&s=19&partner=&hide_thread=false Época Fake. — Lali (@lalioficial) July 7, 2025

La respuesta de Virginia Gallardo

En medio de tanta repercusión, Virginia Gallardo tuvo que salir a hablar e hizo un contundente descargo sobre la información que dio en el programa.

"Hoy dimos inicio a una nueva sección en Mujeres Argentinas con la idea de ir sumando material que surge de redes sociales, que nos parece trascendente y que deja afuera a mucha gente que nos las consume", comenzó diciendo.

"Noticias que no siempre avalamos, solo las contamos. Esta en particular porque nos generó la misma sorpresa que a ustedes por la importancia y estelaridad de la figura a tratar. Quiero aclarar que yo amo a Lali Espósito", continuó.

"La considero una artista y que, como se dijo en el programa, es responsabilidad de los padres, de los adultos, quienes vamos a esos shows con menores, que no creíamos llegara a buen puerto y que era excesivo todo lo que se expuso...", agregó.

Por último, Virginia Gallardo aclaró: "Dicho esto, de no ser cierto el tema de la denuncia, no tengo problemas en pedir disculpas porque no hubo intenciones de generar daño".