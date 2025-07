Gustavo Yankelevich confirmó que avanza la vuelta de "Casi Ángeles": quiénes estarían

La respuesta fue inmediata; el productor no dudó y, mirando a cámara, aseguró: “Chiquititas sin dudas, porque tiene que ver con mi hija. Pero yo no estaba en el estudio, no producía, era director del canal”. Sin embargo, la verdadera bomba llegó segundos después.

Gustavo Yankelevich

Con la naturalidad del que lanza una primicia y se queda tan campante, Yankelevich deslizó: “Ahora estamos hablando con Nico (Vázquez). Los que faltan volver son los Teen Angels, los Casi Ángeles”. La frase cayó como un rayo entre los seguidores de la ficción: él estaba reconociendo que las charlas para revivir la historia ya no son un sueño sino una mesa de trabajo en marcha. Y ante la repregunta, fue aún más tajante: “Estamos en eso, sí”.

El productor decidió ir más allá y puso nombres propios sobre la mesa, generando un revuelo instantáneo en redes. “Estarían Nico, Emilia (Attias), Lali y Peter (Lanzani)”, enumeró, confirmando contactos concretos con el núcleo duro de aquel elenco que explotó YouTube antes de que existiera el concepto de viralidad y colmó estadios con los Teen Angels.

casi angeles.jpg

El solo hecho de reunir a Nicolás Vázquez, Emilia Attias, Lali Espósito y Peter Lanzani significa acercar a la cancha a cuatro pesos pesados de la industria actual, cada uno con carreras solistas que cruzan la música, la televisión, el streaming internacional y el cine de autor.

En minutos, el fragmento se esparció por X, TikTok e Instagram. “¡No, me muero muerta!” exclamó una fan, mientras otra sentenciaba con lógica implacable: “Si lo dijo es porque ya está dispuesto a hacerlo”.

Falta la expresión formal de Cris Morena y los calendarios de los artistas, pero la semilla ya fue plantada. Si las piezas encajan, “Casi Ángeles” podría volver a las pantallas -y quizá a los escenarios- con una fuerza renovada que combine la mística original con la tecnología y los consumos culturales de 2025.