Lali Espósito reveló el insólito apodo que le puso Pedro Rosemblat por ser "discutidora"

Mientras hablaban un poco de la serie que se estrenó en la plataforma de streaming, comparaban algunos casos de lo que allí sucedía con la vida real. En medio de esa conversación, la artista pop sorprendió a todos al revelar el insólito apodo que le puso su novio Pedro Rosemblat.

"Perdón, mi amor. Debería consultarle primero, pero quiero decir que él me dice enano faquero", lanzó entre risas y dejando a todos sin poder creer el sobrenombre elegido por el periodista.

Luego, agregó: "Él me dice, con razón la verdad, enano faquero. Soy re faquera. Cuando me ve venir me dice: 'uh, ahí viene el enano faquero'. La paz conmigo no dura, soy discutidora".

Como era de esperarse, este fragmento de la entrevista no tardó en volverse viral en las redes sociales y desatar todo tipo de comentarios al respecto.

LALI, EL ENANO FAQUERO

Lali Espósito volvió a apuntar a Javier Milei y dejó un mensaje para Yuyito González: "Mejor que vos"

Fiel a su estilo, Lali Espósito no esquivó el tema y volvió a referirse a los ataques que el presidente Javier Milei dirigió a distintas artistas mujeres y, aprovechó para mandarle un mensaje a Yuyito González.

En diálogo con distintos medios, que la esperaban a la salida de Urbana Play, la cantante y actriz expresó: "Creo que está clarísimo a esta altura qué pienso de ese tipo de ataques. Me llama la atención que sea siempre puntualmente contra mujeres".

"Cada uno lo interpreta como quiere, a mí me parece un poco polemic (sic), pero es mi opinión", resaltó.

Al ser consultada por las versiones que indican que Yuyito González, actual pareja del dirigente libertario, habría pedido que no pongan canciones de ella en su programa, emitido por el canal Magazine, Lali respondió con ironía y humor: "Es una pena porque 'Mejor que vos' es un tema que le quedaría increíble. ¿Ella no abre el programa medio energética? Tiene que poner ese tema y dedicarle el estribillo a Javier".