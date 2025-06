Lali ventiló internas en La Voz Argentina: quién es el jurado más picante en las primeras audiciones

Además, Occhiato aportó otro dato no menor: Miranda!, el dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas, fue el que más utilizó el famoso “bloqueo”, esa herramienta que permite impedir que un rival sume a determinado participante a su equipo. Y aunque ese recurso genera siempre tensión, fue Lali quien terminó soltando la verdadera bomba al contar quién es el más conflictivo del panel.

Con tono de broma, pero dejando en evidencia lo que ocurre detrás de cámaras, la cantante aseguró que el que más se toma a pecho las decisiones ajenas es Luck Ra, el cordobés que debutó como coach en esta edición.

“Es el nuevo. Le sacás a alguien y te quiere matar. Se está tomando todo muy personal y es tipo ‘amigo, es un programa’”, reveló Lali, sorprendiendo con una frase que dejó expuesto el nivel de competitividad interna.

luck ra.jpg Luck Ra

Pero no fue la única en señalarlo. En un video de Resumidoinfo, Ale Sergi también coincidió en que Luck Ra es quien más reacciona durante el juego, aunque el cantante tuvo su descargo: “Yo no me caliento, pero sí te digo ‘ah, ¿te fuiste? Bueno, después no llores’. Yo al ser una experiencia nueva tengo que dar el triple para llegar a los talones de estos muchachos”.

Así, dejó en claro que si bien no lo vive como una pelea, sí siente la presión de estar a la altura de sus compañeros más experimentados.

Como si fuera poco, también salieron a la luz otros detalles del detrás de escena. Según contaron, las emociones están a flor de piel en el set de grabación, y son las mujeres las que más se conmueven. Lali, incluso, admitió que llora con frecuencia al escuchar las historias de los participantes. “Yo me re emociono. De hecho, mi maquilladora siempre me pregunta ‘¿vas a llorar hoy?’”, confesó entre risas.

Con todos estos condimentos, La Voz Argentina llega recargada. Peleas entre jurados, estrategias a fondo, emoción al límite y una competencia cada vez más feroz. Todo indica que el programa no sólo va a dar que hablar por el talento en el escenario, sino también por lo que ocurre del otro lado de las sillas giratorias.