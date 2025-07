Georgina Barbarossa estalló contra Aldo Parodi por la acusación sobre Locomotora Oliveras

Barbarossa fue contundente al enfrentar al fisicoculturista al aire durante una conversación telefónica: “Siento que usted se está colgando de una persona súper famosa, muy querida y metiéndose en la privacidad, de una manera espantosa, en un momento tan doloroso, presentando de oficio una denuncia para poner en duda de qué se murió o qué le causó el ACV”.

locomotora

“Me parece una cosa horrible. Se está colgando del caso de ella para tener notoriedad. Ya tenemos sus antecedentes, que se colgó de Maradona, etcétera, etcétera. Si usted tenía la duda de que ella estaba consumiendo anabólicos ¿por qué no le hizo la denuncia cuando ella estaba vivita y coleando?”, siguió.

Parodi sostuvo que “no se cuelga de nadie” y que “hace 30 años” que investiga casos similares. “Cuando muchos aplaudían a Maradona yo lo denunciaba para salvarle la vida. Investigá un poquito más de mí para saber que no me cuelgo de nadie. No me hace falta”, lanzó el denunciante contra la conductora.

“El tema no es personal. Mi lucha es contra la muerte, contra la droga. No es en contra de nadie en particular... La denuncia es del año 2012, en Santa Fe. Interiorizate”, dijo, atacando a la conductora. “Tenés que preguntarle al fiscal y no enojarte conmigo”, agregó.

Barbarossa no pudo evitar su frustración: "Sí, me enojo porque es una persona muy querida... Si estás haciendo esta lucha te apoyo y te aplaudo, pero no te metas con una persona que ya no puede defenderse. ¡Estás impidiendo la cremación de la Locomotora!”.

Parodi sostuvo que el que impidió el proceso fue el fiscal, aseguró que "hay una mafia del doping", que en Argentina no hay laboratorios habilitados, y que existe "un descontrol absoluto" del uso de anabólicos en gimnasios y deportes.

georgina parodi