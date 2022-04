Lali Espósito suma una nueva fecha en agosto para su "Disciplina Tour" 

lali show movistar arena.jpg

Entradas para el show de Lali en el Movistar Arena

Lali se presentará en el Movistar Arena (Humboldt 450, Villa Crespo) el sábado 27 de agosto a las 21 hrs.

Según anunciaron, las entradas se ponen a la venta este viernes 8 de abril a las 18 en el sitio web del estadio.

El precio de las entradas, al igual que las del Luna Park, partirá desde $3.000 aunque por el momento no se especificó cuánto costará en cada sector.

Sí se indicó que se podrán comprar hasta seis entradas por persona.

También habrá un cupo de 22 lugares para personas con movilidad reducida. Informaron que “el usuario de silla de ruedas y su acompañante abonan el 100% del valor correspondiente al sector de la entrada adquirida” y que “aplica únicamente para personas en silla de ruedas”.

Los sectores disponibles son el: 102, 104, 107, 110, 113, 116, 118, 301, 303, 306, 309, 312, 315 y 317. Solamente estas entradas se deben adquirir a través de soporte@movistararena.com.ar

El anuncio de Lali

lali esposito

Cuatro días atrás, Lali realizó un vivo en Instagram para dar a conocer las primeras fechas del tour frente a su séquito de intrigados seguidores, en el que aseguró que "va a ser el mejor show" para el público.

"Esto es pop, mamita. Voy a cantar las canciones de siempre y las nuevas, junto a invitados. Después de 1.160 días de no tocar en Buenos Aires, después de la pandemia del or..., de haber estado físicamente en otro país con algo increíble como 'Sky Rojo' (la serie de Netflix) y alejada de mi ciudad, tenemos una fecha. No puedo estar más feliz", adelantó.

Lali, quien entretuvo varios minutos a sus seguidores para alargar lo más posible hasta que finalmente frente a los 35.000 conectados soltó la noticia, señaló que ya está "craneando y planeando" junto a su equipo de trabajo.

Desde España, donde se encuentra rodando para la tercera temporada de la mencionada tira, confirmó que antes de su vuelta habrá nuevas canciones como adelanto de lo que será su quinto álbum de estudio, con el que intentará seguir revalidando sus credenciales como estrella pop.

"Tanto que queríamos esto. Para mí un show es lo más grande que hay, porque no hay lugar donde sea más yo que ahí, haciendo música en vivo. Es muy importante volver a tocar, volver a sentir esa energía", señaló, después de un largo ida y vuelta con sus seguidores, entre los que estaba conectada la cantante rosarina Nicki Nicole.

Según trascendió hasta el momento, Lali se reencontrará con su público para repasar los hits de su carrera, incluyendo "Libra", su cuarto álbum de estudio, y la trilogía de exitosas canciones con las que dio inicio a su 2022: "Disciplina", "Diva" y "Como tú".