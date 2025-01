Lizy Tagliani tuvo que tomar una dolorosa decisión con su hijo

Aunque Tati y Sebastián viajarán ocasionalmente a visitarla, Lizy deberá pasar varias semanas lejos de su hijo, algo que la llenó de emociones encontradas. A través de su cuenta de Instagram, compartió un sentido mensaje dedicado al pequeño, junto con una foto de él andando en bicicleta.

Embed - Lizy Tagliani on Instagram: "El tiempo nos deja historias para contar,fotografía para mirar, olores q nos llevan a algún lugar o esos sabores que nos llevan a la cocina de mamá. Y esta foto de recién, pero de ya unos minutos, en un rato sera de hace unas horas y en algun momento de esos años donde fuiste niño. Que pasara cuando la veas, y recuerdes que no estuve allí para empujarte al andar, a mamá hoy le toca trabajar y ver pasar tu sabado , en videos y fotografías. Por eso soy tan pesada cuando estamos juntos tanto que me decis, basta mamá, por que los días a tu lado son pestañeos y los minutos trabajando una eternidad. Eternidadque se calma con el amor de la gente, con el aplauso y con pensar q ya falta menos para abrir la puerta y decir TATI llego Mama."