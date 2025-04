Impactante revelación de Ulises Jaitt sobre Viviana Canosa: "Tiene miedo de terminar como Natacha"

"Hablé con Viviana el jueves a la noche. Me sorprendí, porque me escribió al WhatsApp. Me preguntó si estaba durmiendo, eran las 12 de la noche. Me dijo 'estoy llorando, ¿te puedo llamar?'. Estuvimos hablando como 20 minutos, y yo la noté con miedo, estaba muy dolida por cómo la cuestionaban, en vez de valorar lo que está haciendo en una causa tan delicada que poca gente se mete. Fue Natacha en 2018, por eso la mataron", contó Ulises.

"Se decía que Viviana tenía el pendrive de tu hermana, ¿es real eso?", le consultó la conductora Marcela Tauro. "Eso no lo sé, porque Natacha se lo dejó a una persona importante de medios, que no sé qué es lo que hizo con eso. Llamé a esa persona, no es Canosa, es un masculino. Cuando lo llamé se hizo el boludo, como que no lo tenía. Yo sé que sí lo tiene, pero no lo cuento para no meterme en más problemas", le contestó de forma contundente.

Embed - HABLA EN EXCLUSIVO ULISES JAITT: "CANOSA ME LLAMÓ LLORANDO"

Luego, siguió dando detalles de la conversación telefónica que tuvo con Canosa: "Lo que me impactó es que me preguntó con lujo de detalles cómo habían matado a Natacha. ¿Tiene miedo de que le pase lo mismo? Quería saber cómo terminó Natacha, quién la mató, de qué manera. Yo la noté con miedo y preocupada".

"No eran amigos ustedes, no tenían trato. Se conocían del medio", le comentó Tauro. "En 2010 fui a su programa que me llevó Natacha cuando Ricardo Fort quería estar conmigo", recordó Ulises.