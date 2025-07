Luisa Albinoni apuntó contra la productora de Marcelo Tinelli por una deuda pendiente

Horas después del explosivo posteo, desde LaFlia se difundió un comunicado negando el cierre definitivo de la empresa y alegando que simplemente se trató de una reducción en la planta de personal. No obstante, trascendió que la mayoría de los empleados fueron desvinculados, quedando apenas un puñado de nombres, entre ellos el propio Tinelli y Fede Hoppe, uno de sus históricos productores.

En conversación con El Observador, durante una entrevista con Marina Calabró y Guido Záffora, la actriz profundizó su reclamo y aclaró que, si bien no depende del dinero para vivir, se trata de un principio: “Trabajé y eso tiene valor, no importa si es mucha o poca plata. Con todo el tiempo que pasó, esa plata que me deben me alcanzaría para hacerme un buche, pero es mío. Todos sabemos el desastre económico que hubo, y muchos lo padecimos”, comentó.

Y agregó con firmeza: “No voy a iniciar ninguna demanda, ni mandar cartas documento. Pero sí, no me pienso callar más. No me callo más”. Consultada sobre si tuvo un diálogo directo con Tinelli, su respuesta fue tajante y cargada de bronca. “Con 52 años en este medio, ¿voy a rebajarme a hablar con alguien que está en otro lado disfrutando de algo que en parte es mío? Me parece indigno. Merezco respeto. No voy a meterme en esa mierda. Que se quede con la plata, que la use de papel higiénico si quiere. A mí ya no me interesa”, lanzó, sin filtro.

La actriz también criticó la pasividad del ambiente mediático ante este tipo de situaciones. “Estoy furiosa, pero más que nada harta de que nadie diga nada, de que todos se callen. Yo no le tengo miedo. Hice mi carrera sola. Tinelli me ayudó y lo agradezco, pero ahora que me pague lo que trabajé. Nunca necesité arrastrarme por nadie”, disparó.

Y concluyó con un mensaje directo a quienes, según ella, eligen mirar para otro lado por conveniencia: “Quiero ver qué dicen todos esos chupaculos. Se callan porque tienen miedo. Pero cuando uno tiene talento, garra, salud y ganas de trabajar, no tiene por qué temerle a nadie. Y mucho menos a un poderoso de mierda”.