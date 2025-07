Marcela Baños anunció su separación tras 20 años en pareja: "Estancados"

image.png

Pese a la distancia, la conductora confesó que aún hay sentimientos fuertes: “El amor está. Yo lo amo a él. No es que dejé de amarlo. Pero hoy por hoy la relación no estaba creciendo, estábamos estancados”, dijo con honestidad. Lejos de evadir el tema, reconoció que a veces la rutina y las exigencias cotidianas terminan desgastando los vínculos.

“Estas cosas se van dando. Es difícil determinar una situación sola porque es un proceso que se va sumando: esto no está tan bueno, esto tampoco. Hasta que un día decís ‘ya está’. Al menos tomemos distancia a ver qué nos pasa. A veces uno deja de atender la pareja. La libido se va con el laburo, con las preocupaciones. Y cuando querés acordar, ya estás en otra frecuencia”, reflexionó Baños, dejando entrever que no hubo un solo motivo sino una acumulación de situaciones que los fueron alejando.

marcela baños

Marcela también contó que ya dejó el hogar que compartía con Visiconde y se instaló en un nuevo lugar: “Hace cuatro días me mudé a mi departamento en Palermo, con mis tres perros. Me cuesta todavía. Estoy organizando todo el departamento, es un quilombo. Pero también eso me mantiene entretenida y no me deja mucho tiempo para estar triste o extrañar”, reveló, en una mezcla de sinceridad y resiliencia.

En cuanto al proceso personal que atraviesa, reconoció que aún está transitando el duelo: “Este medio te pone muchas corazas. Uno va al frente, se maquilla, se viste, y por dentro está roto. Estaba bailando, pero por dentro estaba destrozada. Vi ese TikTok que dice ‘demostrá que estás contenta, aunque estés hecha pedazos’ y me sentí identificada. Les dije a mis amigas: ‘Denme dos meses’. Cuando esté todo tranquilo, hablamos de lo que me pasa. Ahora no puedo hablar de nada”, cerró con la voz quebrada pero firme.