El contundente pronóstico de la jueza Servini sobre Cristina Kirchner: "No le veo mucho..."

Y planteó: "Dígame a qué presidente ha visto que ha cumplido la condena de prisión toda. Hay uno que es famoso, creo que de África... Nelson Mandela. Dígame si hay otro... porque es un conflicto permanente, de todos los días".

Tras ser consultada si ve libre a Cristina pronto, deslizó: "No, yo no diría que pronto, pronto, pero no le veo tampoco mucho tiempo", aseguró en torno a los 6 años de prisión a los que fue condenada la exmandataria por el Tribunal Oral Federal N°2, lo que fue más tarde ratificado por la Corte Suprema.

En relación a cómo podría la dos veces presidenta, sostuvo: "Pienso que es más fácil que se le encuentre la forma política para resolverlo, antes que la jurídica".

La jueza Servini anticipa cambios en la Corte Suprema para el próximo año

La jueza María Servini pronosticó que el año entrante traerá modificaciones en la conformación de la Corte Suprema de Justicia.

"Avizoro un cambio, pero no este año, sino el próximo", vaticinó la magistrada, y agregó que " van a querer poner siete miembros; así es más fácil que las cosas salgan resueltas".

Según Servini, "esta es una Corte que está disminuida... si cambia la Corte, podría cambiar algo", confió.

corte suprema.jpg Rosenkrantz, Lorenzetti y Rosatti, jueces de la Corte Suprema.