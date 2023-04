Fin del amiguismo: Marcos Ginocchio y Agustín están distanciados

En medio de su gira por Uruguay, Marcos visitó El show de la tarde, que se emite en el Canal 10 del país vecino, y habló sobre su vínculo con el estratega: "Estamos hablando. La verdad que tuvimos muy poco tiempo en estos días y en estas semanas. Pero seguimos en contacto y seguramente nos vayamos a juntar", sostuvo.

Luego, añadió que "con el tiempo" él va a poder descubrir "con quién" tiene "más necesidad de estar", o bien, a quién extraña más, dado que todavía no ha podido aterrizar de la vorágine que implica haber resultado ganador del ciclo más visto en la televisión argentina y uruguaya.

En lo que respecta a Agustín, no dio muchos más detalles, conforme a su correcto estilo, pero sí dejó en claro que no existe ningún problema en específico, sino que últimamente las agendas no estarían coincidiendo.

En tanto, sí se lo ha visto muy cerca de Nacho Castañares y Julieta Poggio, aunque más allá de la buena onda que existe entre los tres, se deduce que la permanente cercanía está ligada al puesto que obtuvieron en la competencia. Siendo Julieta el tercer puesto, Nacho el segundo y Marcos el primero, los hermanitos se cruzan permanentemente en eventos, fiestas y programas de televisión, de los cuales disfrutan visiblemente, dado que también existe una fuerte amistad que los une.