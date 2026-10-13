Mariano Peluffo habló de la separación de Julieta Prandi y su ausencia en la radio: "Ella está entera"

"Yo, como amigo de ella y como compañero, charlé un ratito, no la vi bien, me contó un poco su situación personal, que yo le respeto y obviamente no voy a hablar porque ella eligió no hablar, y es lo que puso en sus redes", sostuvo.

Además, explicó que Prandi les había adelantado que comunicaría públicamente la separación a través de sus redes sociales. "Ella ayer, teniendo en cuenta que ya hoy no venía, contó un poco esta situación porque dijo 'che, yo voy a hacer un posteo después'. Ella está entera, súper entera", aseguró.

Por último, el conductor hizo referencia a la felicidad que ambos habían demostrado al casarse y dejó entrever que el desenlace de la historia fue inesperado.

"Se casó súper feliz, los dos se casaron súper felices y pasó algo que no estaba en los planes de ninguno de los dos...", concluyó Peluffo, sin brindar precisiones sobre los motivos que llevaron a Julieta Prandi y Emanuel Ortega a terminar su relación.