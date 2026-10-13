Mariano Peluffo habló de la separación de Julieta Prandi y su ausencia en la radio: "Ella está entera"
El conductor, compañero de Julieta Prandi en la radio, reveló que mantuvo una conversación con ella tras su separación de Emanuel Ortega.
La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega generó repercusiones en el mundo del espectáculo y Mariano Peluffo, quien comparte la conducción de Sarasa por La 100 con la modelo, fue consultado por la prensa sobre el tema. Durante el intercambio, el conductor contó cómo se encuentra su compañera tras la ruptura y explicó por qué estará ausente de la radio durante los próximos días.
Al ser abordado por los periodistas, Peluffo confirmó que Prandi se tomará unos días de descanso, aunque aclaró que la decisión ya estaba tomada antes de que trascendiera el final de la relación. "A partir de hoy no viene, se toma unos días, así que vamos a estar nosotros con el programa, van a salir unas cosas grabadas de ella", explicó.
En ese sentido, remarcó que la ausencia de la modelo no está directamente relacionada con su separación. "Estaban previstos estos días porque ella no se había tomado vacaciones en el verano, estaba guardándose estos días, pero bueno, hubo este cambio en su vida personal...", señaló.
Por otra parte, el conductor reveló que pudo conversar con Prandi antes de que comenzara su descanso y destacó el apoyo que recibió por parte de sus compañeros. "Ayer charlamos con Juli y nos contó un poco su realidad, la escuchamos, la contuvimos, somos todos compañeros y amigos", expresó.
Consultado sobre cómo se encontraba la modelo, Peluffo reconoció que no la había visto bien, aunque evitó revelar detalles de la conversación que mantuvieron por respeto a su privacidad.
"Yo, como amigo de ella y como compañero, charlé un ratito, no la vi bien, me contó un poco su situación personal, que yo le respeto y obviamente no voy a hablar porque ella eligió no hablar, y es lo que puso en sus redes", sostuvo.
Además, explicó que Prandi les había adelantado que comunicaría públicamente la separación a través de sus redes sociales. "Ella ayer, teniendo en cuenta que ya hoy no venía, contó un poco esta situación porque dijo 'che, yo voy a hacer un posteo después'. Ella está entera, súper entera", aseguró.
Por último, el conductor hizo referencia a la felicidad que ambos habían demostrado al casarse y dejó entrever que el desenlace de la historia fue inesperado.
"Se casó súper feliz, los dos se casaron súper felices y pasó algo que no estaba en los planes de ninguno de los dos...", concluyó Peluffo, sin brindar precisiones sobre los motivos que llevaron a Julieta Prandi y Emanuel Ortega a terminar su relación.
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