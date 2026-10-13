Revelan el detonante en la ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Se llama Mariana..."
Tras la abrupta separación de Julieta Prandi y el hijo de Palito Ortega, en Intrusos (América) revelaron lo que habría exasperado a la modelo.
Una de las parejas más consolidadas de la farándula argentina llegó a su fin de manera tan inesperada como drástica. Apenas 27 días después de haber sellado su amor en el Registro Civil de San Isidro, Julieta Prandi anunció públicamente su separación definitiva de Emanuel Ortega.
A través de un contundente comunicado en sus redes sociales, la conductora expresó la angustia del momento y dio indicios sobre qué precipitó la decisión de dar un paso al costado tras seis años de relación: "Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables".
Por qué se separaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega
Aunque Prandi prefirió no profundizar en detalles explícitos para resguardar su privacidad, las repercusiones en los programas de espectáculos como Intrusos y LAM hicieron foco en los detonantes de la crisis. Según trascendió, la modelo habría descubierto un vínculo paralelo entre el cantante y una mujer en el ámbito de un estudio de grabación, lo que habría quebrado de forma irreparable la confianza. De todos modos, hay quienes indican que no existió infidelidad.
"Julieta habría encontrado nuevamente en el teléfono de Emanuel un audio de Ana Paula Dutil", informó un panelista de Intrusos (América). Cabe señalar que se trata de la exmujer y madre de los hijos de Ortega. "Ana Paula le pide a Emanuel si una amiga podía ir al estudio a grabar algo, Emanuel le contenta que no hay ningún problema. Esta chica, que se llama Mariana, habría sido lo que detonó todo... sería una tercera en discordia, pero según me dicen no pasó nada", indicaron en el programa.
Cabe señalar que el posteo de Prandi sugiere un quiebre de los compromisos mutuos fijados en la pareja, lo que motivó que fuera ella misma quien tomara la decisión de romper el vínculo. En este sentido, los debates televisivos señalan que la pareja ya arrastraba un desgaste prolongado previo al casamiento y diferencias sobre proyectos a futuro, sumado a antiguas rispideces y dinámicas con el entorno familiar del músico que, aparentemente, no tendría buena relación con Prandi.
El hermetismo de los protagonistas
Ante el revuelo mediático generado, Julieta Prandi se comunicó de forma privada con distintos periodistas del medio para pedir distancia y respeto por su proceso personal, manifestando la necesidad de "hacer el duelo y reencontrarse" lejos de la exposición pública.
Por su parte, Emanuel Ortega ha optado por mantener un estricto silencio y no ha emitido declaraciones al respecto.
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