Revelan el detonante en la ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Se llama Mariana..."

El hermetismo de los protagonistas

Ante el revuelo mediático generado, Julieta Prandi se comunicó de forma privada con distintos periodistas del medio para pedir distancia y respeto por su proceso personal, manifestando la necesidad de "hacer el duelo y reencontrarse" lejos de la exposición pública.

Por su parte, Emanuel Ortega ha optado por mantener un estricto silencio y no ha emitido declaraciones al respecto.