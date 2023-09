Marixa Balli destrozó a Marcelo Tinelli por el sketch de Fátima Florez

"Yo me olvidé mis sandalias de Xurama y el canal me dio unas botitas que me quedaban chicas, ya estaba caliente con eso. Veníamos complicadas... y después Marcelo que no se acordaba que yo fabrico calzado y no indumentaria ya hace mucho tiempo, y cuando me dijo de ir a una bailanta... cuánto hace que no voy a una bailanta, y yo he ido a trabajar, no a bailar. Esas cosas me calentaron", se quejó.

También un fanático le preguntó por qué no le había gustado la imitación de Fátima, a lo que Marixa explicó: "No es que no me gustó, me encanta lo que hace, es fantástica. Me molestó mi participación ahí, que me parece que fue ridícula, no tenía sentido".

Para finalizar, en otra historia, la creadora de "La Cachaca" se dirigió directamente contra Marcelo Tinelli: "Estaba tildado, no me hizo ninguna pregunta interesante, es como que se quedó bloqueado. Yo también estaba tildada porque estaba enojada con lo que había pasado anteriormente con el enterito y el calzado. Cuando salió Fátima, yo ya estaba entregada, me quería ir. Soy respetuosa, lo dejé pasar, pero esto no se repite más".