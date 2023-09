Marley vuelve a conducir Por el mundo: cuál es el horario y los invitados confirmados

LOS INVITADOS DEL CICLO

En el primer programa, Susana Giménez desde Miami, Lali desde Qatar, Wanda Nara desde Tailandia, Cris Morena desde Alemania y Damián Betular desde España, son algunos de los destinos que volverán a disfrutar.

susana giménez marley.jpg

EL RECESO 'OBLIGADO' DE MARLEY

La falta de apariciones en televisión de Marley (algo que no había pasado durante décadas) se produjo luego de que el conductor haya sido denunciado por abuso sexual durante el mes de junio. La denuncia en cuestión no contó con las pruebas suficientes para elevarse a la justicia y, hasta el momento, no ha habido novedades al respecto.