Martina habla de su abuela en Gran Hermano, sin saber que falleció

Martina, con seguridad, responde: "Para mí no. Todos dicen que me parezco a mi abuela de parte de mi mamá, que es parecida a mi mamá".

La semana pasada, la noticia de que la familia y la producción del programa decidieron no informarle a Martina sobre el fallecimiento de su abuela generó un gran revuelo en las redes sociales. Fefe Bongiorno, en su intervención en LAM (América TV), reveló que la familia había tomado esta decisión porque "no solo era imposible revertir la situación, porque obviamente no hay nada que hacer, sino que también podría traerle un estrés adicional".

Gran Hermano, el reality más visto del país vuelve a estar en el centro de la polémica. Este lunes, Ángel de Brito sacudió las redes sociales al revelar una grave acusación contra la producción, lo que desató un intenso debate entre los seguidores del programa.

A través de sus historias de Instagram, el conductor de LAM lanzó una información que generó revuelo inmediato: “Polémica en GH: murió la abuela de un participante y no se lo dijeron por decisión de la familia”. La noticia sorprendió a miles de fanáticos del ciclo de Telefe, quienes no tardaron en reaccionar en redes sociales.

El debate no tardó en encenderse. ¿Hasta qué punto el aislamiento debe imponerse sobre la vida personal de los jugadores? ¿Quién debe tomar la decisión de informarles sobre cuestiones tan delicadas? Mientras algunos justifican que fue una determinación familiar y que la producción solo la acató, otros consideran que el participante tenía derecho a enterarse y despedirse de su ser querido.

Hasta el momento, desde Gran Hermano no se han pronunciado sobre el tema, lo que ha alimentado aún más la controversia. Sin embargo, todas las miradas están puestas en Santiago del Moro, quien esta noche podría referirse a la situación durante el debate del programa.

Con la tensión en aumento, los seguidores del reality esperan una respuesta oficial para aclarar lo sucedido y conocer si el participante afectado será notificado o continuará en la casa sin saberlo. Eso sí, hay que destacar que Ángel de Brito no reveló quién es el jugador afectado por este hecho que, por ahora, mantiene en vilo a los seguidores del reality show más visto de Telefe.

En tanto, en lo que respecta a Telefe, por el momento no han hablando al respecto, ni tampoco lo hizo Del Moro. Lo cierto es que el conductor del programa suele referirse a los rumores, más de una vez, en sus perfiles oficiales, pero todavía no hizo referencia al tema que ya es tendencia en todas las redes sociales.