Maxi Ghione rompió el silencio tras recuperar la libertad: "Cuidado con la información que tiran"

"Yo fui a San Luis a vivir con una promesa de trabajo que me dejaron colgado y ahí conozco a Daniel Tita. Nos hicimos amigos, es mi médico, vine para acá y me dijo que podríamos poner un bodegón. Lo pusimos con Daniel Tita y Paola Magalí Rivas. Yo no puse un mango, yo era la cara del bodegón, me sentaba con la gente, charlaba, la pasamos muy lindo... Fue realmente una experiencia muy linda", expresó.

En ese sentido, Ghione cuestionó algunas versiones que circularon en los medios sobre el vínculo entre ambos y aseguró que su participación en el emprendimiento no estuvo relacionada con ningún tipo de interés económico.

"En algunos medios dijeron que Daniel Tita y Paola Rivas eran pareja y yo estoy haciendo esto por ellos porque Daniel y yo somos amigos del marido de Paola. Cuidado con la información que tiran porque realmente puede afectar a familias", advirtió.

Luego, volvió a remarcar que mantiene una relación de amistad con ambos y negó haber sido perjudicado económicamente por ellos: "Por ahora quiero aclarar eso, somos amigos y nadie me usó, ni me sacó guita. Paola y Daniel me re bancaron, son gente amiga", sostuvo.

Antes de finalizar el video, el actor agradeció el acompañamiento de quienes continuaron apoyándolo durante los últimos días y volvió a referirse a las versiones que circularon sobre su situación.

"Ya van a tener buenas noticias, gracias por estar ahí todos los que confían en mí y a todo el público que se quedó y que me quiere. Hay detractores que hablan sin saber y si herimos, herimos, no pasa nada", concluyó.

Por qué fue detenido Maxi Ghione

La reaparición del actor se produjo luego de que recuperara la libertad el viernes 2 de octubre por la mañana, tras permanecer detenido en la Alcaidía de Rafaela, en el marco de una denuncia presentada por Emiliano Ezequiel Tarragona, un trabajador sexual que lo acusó de amenazas y privación ilegítima de la libertad.

La detención se había concretado luego de un allanamiento en la vivienda de Ghione, ubicada en Lehmann, Santa Fe, donde también se secuestraron varias armas de fuego. Antes de presentar la denuncia, Tarragona había hablado con C5N y expresado cómo atravesaba la situación.

"No estoy arrepentido de haberlo denunciado por las amenazas. Estoy en un tratamiento por la depresión. Eso fue lo más grave. Quiero que se investigue. Verlo llegar con las esposas me hizo muy mal, es un tremendo actor, un tremendo artista", manifestó.

Tras conocerse la liberación del actor, su abogado explicó que habían llegado a un acuerdo para que pudiera recuperar la libertad y aclaró cuál había sido la postura de la defensa durante el proceso.

"Llegamos a un acuerdo con el propósito de que recupere la libertad. En ningún momento estuvimos de acuerdo con que se lo detuviera, sí solicitamos una medida de protección para la víctima. Nadie quiso causarle un perjuicio", señaló.

Sin embargo, la causa judicial continúa y Ghione deberá cumplir con una serie de medidas dispuestas por la Justicia. Entre ellas, tiene prohibido acercarse al denunciante. Además, se investigará si contaba con la autorización correspondiente para la portación de armas, ya que durante el allanamiento no se encontró el permiso.