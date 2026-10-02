Liberaron a Maxi Ghione tras un acuerdo con su denunciante
El actor estuvo tres días detenido en Rafaela tras ser capturado en su vivienda de Lehman, también en la provincia de Santa Fe.
El actor Maxi Ghione recuperó la libertad este viernes tras la audiencia realizada en los tribunales de Rafaela, provincia de Santa Fe. La fiscal Cecilia Doro confirmó que no está descartada la hipótesis de privación ilegítima de la libertad mientras continúa la pesquisa sobre los hechos denunciados por Emiliano Tarragona, que también contemplan tenencia de armas. Ghione, de 53 años, estaba detenido desde el 29 de septiembre tras un allanamiento en su vivienda de Lehmann donde le encontraron armas.
Ghione deberá fijar domicilio en Lehmann, presentarse cada dos semanas en la comisaría y no tener ningún tipo de contacto con el denunciante ni con los testigos mientras avanza la investigación.
La funcionaria judicial, a cargo de la causa tras un cambio en la conducción del expediente, precisó ante la prensa que parte de los hechos difundidos públicamente ya cuentan con acreditación procesal, mientras otros extremos del relato permanecen bajo análisis. “Teníamos acreditado lo que se dio a conocer, lo otro se está investigando”, señaló Doro en declaraciones recogidas por A la Barbarossa (Telefe).
Los cargos que enfrenta el actor
Doro atribuyó a Ghione haber amenazado a Emiliano Tarragona en una vivienda de la localidad de Lehmann, en el departamento Castellanos, el 20 de septiembre; Tarragona había llegado al lugar tras pautar el encuentro con fines sexuales. Según la imputación, a la que tuvo acceso AIRE, cerca del mediodía, Ghione extrajo de una alacena dos armas de fuego de puño, se las exhibió a Tarragona y le manifestó: "Mirá que están cargadas".
Luego, durante la noche, cuando Tarragona le insistió el pago del servicio brindado, Ghione le envió mensajes por whatsapp: "Intentá cagarme y se pudre la momia" y "no vayas a despertar al diablo", mensajes que generaron temor en la víctima, sostuvo la Fiscalía.
El otro delito imputado es el de haber tenido una carabina calibre 22 sin autorización legal. Estos hechos fueron calificados como amenazas calificadas por el empleo de arma de fuego y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
Sin embargo, la defensa del actor asegura que los hechos no fueron como los relató el denunciante. Ghione puso a disposición de la Justicia su teléfono celular para demostrar su inocencia en el caso.
Ghione recuperó la libertad bajo una serie de medidas alternativas que deberá respetar mientras avanza la investigación: presentarse cada 15 días en la comisaría, no tener ni portar ningún tipo de armas de fuego, fijar domicilio en Lehmann y no tomar ningún tipo de contacto con el denunciante ni con los testigos.
Doro informó que el teléfono celular incautado durante el procedimiento en la vivienda de Lehmann será sometido a peritaje, una medida clave para reconstruir las comunicaciones entre el actor y el denunciante en torno al episodio investigado. La fiscal remarcó que la investigación continúa abierta y que las conclusiones dependerán de las pruebas que se reúnan en las próximas etapas.
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