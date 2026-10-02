Liberaron a Maxi Ghione tras un acuerdo con su denunciante

El otro delito imputado es el de haber tenido una carabina calibre 22 sin autorización legal. Estos hechos fueron calificados como amenazas calificadas por el empleo de arma de fuego y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Sin embargo, la defensa del actor asegura que los hechos no fueron como los relató el denunciante. Ghione puso a disposición de la Justicia su teléfono celular para demostrar su inocencia en el caso.

Ghione recuperó la libertad bajo una serie de medidas alternativas que deberá respetar mientras avanza la investigación: presentarse cada 15 días en la comisaría, no tener ni portar ningún tipo de armas de fuego, fijar domicilio en Lehmann y no tomar ningún tipo de contacto con el denunciante ni con los testigos.

Doro informó que el teléfono celular incautado durante el procedimiento en la vivienda de Lehmann será sometido a peritaje, una medida clave para reconstruir las comunicaciones entre el actor y el denunciante en torno al episodio investigado. La fiscal remarcó que la investigación continúa abierta y que las conclusiones dependerán de las pruebas que se reúnan en las próximas etapas.