Mery del Cerro habló del problema de salud que enfrentó: "Me enteré de un tumor de 7 centímetros"

El mensaje de Mery del Cerro tras superar el problema de salud

A un año de aquel episodio, la modelo puso el foco en el aprendizaje que le dejó la experiencia. Junto a Meme, sus hijas Mila y Cala, su familia y sus seres queridos, pudo retomar su vida con una mirada renovada sobre las cosas cotidianas.

La artista destacó la importancia de valorar el presente y prestar atención a la salud, especialmente después de atravesar una situación que alteró su rutina de manera inesperada. El aniversario de la operación se convirtió así en una oportunidad para agradecer y reflexionar sobre todo lo vivido.

En el cierre de su publicación, Mery invitó a sus seguidores a disfrutar de cada momento y a no postergar aquello que desean hacer. Con un mensaje de celebración por esta nueva etapa, concluyó: “Salud, la vida es una ”.