Mery del Cerro habló del problema de salud que enfrentó: "Me enteré de un tumor de 7 centímetros"
A un año de la operación, Mery del Cerro recordó el difícil momento que vivió tras un fuerte dolor abdominal y reflexionó sobre la importancia de disfrutar la vida.
La vida de Mery del Cerro cambió por completo hace un año, cuando un dolor abdominal la llevó a realizarse estudios médicos que terminaron con un diagnóstico inesperado: un tumor de siete centímetros. La modelo y actriz decidió atravesar aquel difícil proceso en la intimidad y, al cumplirse un año de la operación, compartió su experiencia con sus seguidores a través de una emotiva publicación en Instagram.
En el posteo, la artista reunió fotografías de su paso por la clínica, imágenes de ecografías y recuerdos de su recuperación. Entre las postales también apareció Kira, una perrita de asistencia emocional del hospital que la acompañó durante su internación.
"A veces la vida te da un cimbronazo así. Y hoy exactamente se cumple un año de mi renacer. Algo que, por un dolor de panza, me golpeó en 3, 2, 1. Después, enterarme de un tumor de 7 cm en el abdomen, y qué hubiese sido de mí si no me hubiese cruzado con mi ángel en el momento perfecto", escribió Mery al recordar cómo comenzó aquella experiencia. En ese mismo mensaje, agradeció especialmente a la actriz Viviana Saccone, quien la ayudó a llegar a los profesionales que necesitaba.
La intervención quirúrgica fue apenas el comienzo de un período de incertidumbre para la modelo. Después de la operación, tuvo que esperar 40 días para conocer los resultados definitivos sobre su estado de salud. Finalmente, recibió una noticia alentadora por parte de los especialistas, que destacaron las particularidades de su caso: "Lo tuyo es un caso de estudio, lo vamos a presentar en congresos como un caso raro, nunca vieron algo así".
Durante esos días, el acompañamiento de su pareja, Meme Bouquet, fue fundamental para atravesar los temores y la espera. Por eso, Mery también le dedicó unas palabras cargadas de amor y reconocimiento: "Gracias amor mío por sostenerme la mano y no soltármela nunca más".
El mensaje de Mery del Cerro tras superar el problema de salud
A un año de aquel episodio, la modelo puso el foco en el aprendizaje que le dejó la experiencia. Junto a Meme, sus hijas Mila y Cala, su familia y sus seres queridos, pudo retomar su vida con una mirada renovada sobre las cosas cotidianas.
La artista destacó la importancia de valorar el presente y prestar atención a la salud, especialmente después de atravesar una situación que alteró su rutina de manera inesperada. El aniversario de la operación se convirtió así en una oportunidad para agradecer y reflexionar sobre todo lo vivido.
En el cierre de su publicación, Mery invitó a sus seguidores a disfrutar de cada momento y a no postergar aquello que desean hacer. Con un mensaje de celebración por esta nueva etapa, concluyó: “Salud, la vida es una ”.
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