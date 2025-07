MGK lanza su nuevo single y videoclip "Vampire Diaries"

Su próximo álbum, "Lost Americana", se lanzará globalmente el 8 de agosto y todos están ansiosos por escuchar este nuevo material que preparó durante el último tiempo.

A principios de esta semana, mgk lanzó una función para reservar la fecha de su celebración anual del fin de semana del Día de MGK. El evento de tres días en Cleveland, Ohio, rinde homenaje a su impacto local con un fin de semana repleto de estrellas, eventos comunitarios, música, arte y filantropía.

Embed - mgk on Instagram: "lost americana the album. 8-8 trailer narrated by … pre order now" View this post on Instagram A post shared by mgk (@machinegunkelly)

El músico multiplatino actuó recientemente en los Nickelodeon’s Kid’s Choice Awards y enToday Citi Concert Series mgk también ofreció a sus fans una versión alternativa de “cliché,” con el lanzamiento de una versión acústica “triste.”

La reconocida superestrella eclipsó las expectativas del género con el aclamado lanzamiento de su álbum "Tickets to My Downfall" en 2020. Este álbum de platino encabezó la lista Billboard 200 y se convirtió en su primer número 1. El álbum incluyó 18 canciones en la lista Hot Rock Songs. Los sencillos de platino "Bloody Valentine" y "My Ex's Best Friend" alcanzaron el número 1 en la lista Alternative. Su siguiente álbum, un éxito de ventas, se convirtió en su segundo álbum en alcanzar el número 1 en la lista Billboard 200 y fue nominado al Grammy a "Mejor Álbum de Rock".