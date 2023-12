Cinthia Fernández eligió una microbikini total white que promete marcar tendencia

image.png

La parte inferior de la microbikini, decorada con delicadas argollas, complementa perfectamente el top. Según su tienda online, el conjunto tiene un precio de $25.999.

image.png

Para completar su look playero, la modelo eligió una bombacha colaless blanca con tiras regulables. Además, le sumó unas ojotas a juego y un estilo natural sin maquillaje, dejando su cabello suelto.

En su publicación, Cinthia Fernández animó a sus seguidores a participar en un concurso, prometiendo una microbikini como premio. “Al más divertido le regalo una, rompan todo”, comentó. Esta interacción con sus fans no solo muestra su cercanía con ellos, sino que también deja en claro la expectativa que genera en torno a su marca y productos.

image.png

El accidente que sufrió Cinthia Fernández durante sus vacaciones en Uruguay

Como todos los años, Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas con unas vacaciones en un all inclusive fuera del país. En esta ocasión, el destino elegido fue Uruguay, donde viajó con Charis, Bella y Francesca para disfrutar de unos días de sol, playa paradisiaca y mucha diversión después de un ajetreado año tanto escolar como laboral. Sin embargo, recientemente, la mediática sufrió un accidente que la llevó a pasar varias horas en el hospital.

A través de su cuenta de Instagram, Cinthia Fernández confirmó que, durante una actividad con las tres jóvenes, mientras jugaba con ellas, se lastimó el dedo gordo del pie. Al parecer, con su lesión, tardará tres semanas en recuperarse y poder caminar bien. “Siempre triunfando... Creo que me fracturé el gordito”, explicó junto a una fotografía de su dedo.

image.png

Si bien no explicó qué fue lo que sucedió o cómo se dio el accidente, Fernández comentó: "Obviamente jugando como si tuviese diez años... La señora no entiende que está cerca de los cuarenta”. Sin embargo, horas más tarde de estos comentarios fue cuando explicó qué le sucedió: "No me quebré, pero me rompí la capsulita que une un hueso con el otro y me va a doler por tres semanas. Tengo el dedo negro, no puedo pisar, tengo una ojota porque no me puedo poner zapatillas. La estoy pasando para el or...".

image.png