Desde la playa, Sofía Zámolo disfruta del calor en microbikini

image.png

image.png

Sofía Zámolo apuesta a la microbikini gris topo para este verano

Recientemente, compartió una foto junto a su pequeña hija Cali, luciendo un microbikini de tono gris topo, uno de los colores de moda. El traje de baño consta de un corpiño rectangular con estilo deportivo y una bombacha colaless ultracavada con tiras ajustables a ambos lados de las caderas. Como complemento, llevaba una gorra tipo cap en rosa pastel.

image.png

En el pie de foto, dedicó un tierno mensaje a su hija expresando la alegría y felicidad que le brinda cada día. "Si vos supieras lo que yo me divierto con vos, la alegría que me regalas cada mañana que me despierto. Lo que me haces reír con tus caras y ocurrencias. Mi compañerita de vida, ¡¡¡me haces tan feliz!!! Te amo con toda mi alma", escribió.