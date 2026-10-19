Mirtha Legrand reapareció tras su internación y compartió una tierna foto familiar por el Día de la Madre

De esta manera, Mirtha eligió celebrar el Día de la Madre rodeada de su familia y compartir ese momento especial con sus seguidores, que le manifestaron su afecto tras los días de preocupación por su salud.

Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand

Juana Viale habló sobre la salud de su abuela, Mirtha Legrand, durante una nueva emisión de La noche de Mirtha y llevó tranquilidad a los espectadores. Todo comenzó cuando Marcelo Bonelli le preguntó cómo se encontraba la histórica conductora, quien atraviesa un período de recuperación.

Con cariño, Juana destacó la evolución favorable de la diva y puso el foco en uno de los rasgos que la caracterizan desde siempre: su fuerte personalidad. “Cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”, expresó.

Además, la conductora dejó en claro que Mirtha sigue pendiente de lo que ocurre a su alrededor y celebró su mejoría.