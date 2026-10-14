Moria Casán despidió con profundo dolor al Roña Castro: "Un ser extraordinario"
La conductora abrió su programa con un emotivo homenaje al excampeón mundial de boxeo, quien murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón.
Moria Casán expresó su tristeza por la muerte de Jorge Roña Castro, el excampeón mundial de boxeo que falleció este miércoles a los 59 años. La conductora comenzó su programa, La mañana con Moria, con unas sentidas palabras para despedir al deportista y destacar su calidad humana.
“Estamos despidiendo a un querido campeón, un ser extraordinario, un hombre de bien”, expresó La One, visiblemente conmovida por la noticia. Durante el homenaje, Moria recordó el compromiso social del exboxeador y su ayuda a quienes más lo necesitaban. “Roña luchaba atendiendo comedores, merenderos… era una gran persona. El Roña querido, tan simpático”, señaló.
La conductora también repasó algunos de los números más destacados de su trayectoria deportiva y recordó el legado que dejó en el boxeo argentino. “Comenzar el programa de esta manera es triste, pero la vida continúa. Este programa a veces es arriba y otras veces es así, despidiendo a un ser tan querido como Roña”, manifestó con angustia. Finalmente, le dedicó unas últimas palabras al excampeón: “Luchaba mucho por lo que quería, como casi todos los boxeadores. Hoy, Roña, te mandamos un beso y este aplauso te lo dedicamos a vos”.
De qué murió Jorge “Roña” Castro
El exboxeador falleció durante la madrugada de este miércoles, luego de sufrir una descompensación en el Bingo de Morón, ubicado sobre la calle San Martín.
De acuerdo con la información difundida durante la cobertura televisiva, el personal de salud acudió al lugar e intentó reanimarlo, pero no logró salvarle la vida. Las circunstancias del fallecimiento quedaron bajo investigación y, en las primeras horas, se mencionó una posible complicación vinculada con su diabetes.
Castro fue una de las figuras más reconocidas del boxeo argentino y alcanzó el título mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo en 1994. Su personalidad carismática y su extensa carrera lo convirtieron en un personaje popular dentro y fuera del ring.
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