Moria Casán despidió con profundo dolor al Roña Castro: "Un ser extraordinario"

La conductora también repasó algunos de los números más destacados de su trayectoria deportiva y recordó el legado que dejó en el boxeo argentino. “Comenzar el programa de esta manera es triste, pero la vida continúa. Este programa a veces es arriba y otras veces es así, despidiendo a un ser tan querido como Roña”, manifestó con angustia. Finalmente, le dedicó unas últimas palabras al excampeón: “Luchaba mucho por lo que quería, como casi todos los boxeadores. Hoy, Roña, te mandamos un beso y este aplauso te lo dedicamos a vos”.