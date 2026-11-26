Lejos de retroceder, Díaz Guiñazú corrigió la expresión y defendió su significado original explicando: “No dije que era un viejo pascuero. Dije el viejito pascuero. Es el Papá Noel de Navidad, que dicen los chilenos”, antes de retrucar con una denuncia personal de agresión verbal: “A mí me dijeron pelotuda. ¿A vos no te parece una falta de respeto?”.

La discusión subió rápidamente de temperatura cuando Díaz Guiñazú amagó con solicitar los registros audiovisuales del estudio —un recurso de advertencia legal al que ya había apelado previamente con otros panelistas— lanzando: “No te preocupes, en algún momento voy a pedir las cámaras y vas a tener que retractarte”, ante lo cual Di Serio replicó sin inquietarse: “No tengo ningún problema”.

Seguidamente, la periodista amplió su descargo denunciando un supuesto hostigamiento grupal: “No hay nada más bajo ni más vulgar que tapar una situación de bullying de la que tanto se llenan la boca hablando y diciendo cuestiones, echándole la culpa a los demás por las actitudes que no podemos asumir”.

El enfrentamiento sumó mayor crudeza cuando Di Serio cuestionó la coherencia de su compañera al recordar el episodio en el que un camarógrafo le tiró del pelo a Mercedes Ninci durante una transmisión: “Con Ninci no hablaste de la violencia de género. Es como que la solidaridad es selectiva”, afirmación que Díaz Guiñazú rechazó tajantemente asegurando: “Conmigo cometieron violencia de género. Estás muy equivocada”.

Mientras Moria Casán intentaba moderar el clima sin cortar el debate diciendo “Escúchame, reina. Estamos todos hablando. Esto es igual para hacer catarsis”, la panelista recordó su paso por otro canal por una causa judicial: “A mí me invitaron a TN por el tema de mi acosador. Lo cual, cuando vos me estabas haciendo la nota, ninguno de mis compañeros, excepto Fernanda, levantó la cabeza para ver lo que me estaba pasando. Y sigo amenazada”.

Sobre aquella entrevista a la que asistió junto a su abogado, Díaz Guiñazú acusó a una conductora allegada a Di Serio de haberse mofado de ella: “Hiciste así, como diciendo: ‘¿Quién sos?’. Y te reíste y te burlaste”, y ante el desafío de su rival —“Mostrame la filmación”— aseguró tenerla guardada afirmando: “Por supuesto, la tengo”.

Luego redobló la apuesta apuntando contra los rumores internos del canal: “Vos hablás, tenés un chat, hablás en camarines, todo se filtra por maquillaje. Y la única que está todo el día y almuerza y come en maquillaje sos vos y todos lo sabemos”.

Para cerrar el tenso bloque televisivo, Di Serio le echó en cara un desplante ocurrido en el edificio cuando ingresó Gustavo Méndez: “Vos te bajaste de un ascensor cuando estábamos todas juntas. Entró Gustavo y vos te bajaste”.

Sin desmentir el episodio, Díaz Guiñazú descalificó el nivel de la discusión respondiendo: “Esto es una discusión de barrio, de corral. A mí no me interesa. Y la verdad es que no me gusta el lenguaje tumbero que se utiliza”, dejando en manos de Moria Casán el cierre conciliador del segmento volviendo sobre los modismos regionales que iniciaron la pelea: “Viejito pascuero en Chile es de la Pascua. El Papá Noel”.