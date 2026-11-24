Por el momento, la panelista no brindó más detalles sobre su salida ni explicó cuáles fueron los desacuerdos que impidieron llegar a un entendimiento. Tampoco adelantó qué nuevos proyectos tiene previstos para el año próximo.

ÚLTIMO MOMENTO: CALLEJÓN NO SEGUIRÍA EN EL PROGRAMA DE MORIA@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/Fdf8vsYUGY — América TV (@AmericaTV) November 24, 2026

Una famosa actriz reveló cómo fue su encuentro íntimo con Ricardo Fort: "Estuvo bomba"

La actriz contó en La mañana con Moria detalles del encuentro íntimo que compartió con Ricardo Fort y sorprendió a todos.

Una revelación inesperada sobre la vida privada de Ricardo Fort se produjo en yo. Durante una charla en el programa, María Fernanda Callejón recordó la cercanía que tuvo con el empresario antes de que se convirtiera en una figura popular y terminó compartiendo una anécdota íntima que tomó por sorpresa a Moria Casán y al resto del panel.

La actriz explicó que conoció a Fort cuando todavía no tenía la exposición mediática que alcanzaría años después. Al reconstruir aquella etapa, habló de la buena relación que habían generado y de los sentimientos que él solía manifestar hacia las mujeres.

"Ricardo estuvo conmigo, por supuesto. Estuvimos jugando un tiempo. Yo lo conocí antes de que sea famoso, pegamos buena onda…. era un hombre que se enamoraba platónicamente de las mujeres", recordó la modelo.

La propuesta que Ricardo Fort le hizo a María Fernanda Callejón

En otro tramo de la conversación, Callejón contó que el empresario había llegado a plantearle una propuesta particular: quería que ella fuera su novia alquilada en el momento en que buscaba convertirse en padre.

También recordó que el vínculo entre ambos se mantuvo con el paso del tiempo y que compartían distintas salidas. Incluso, la actriz lo acompañaba a los boliches que frecuentaba.

"Yo iba a sus boliches gays y lo acompañaba a todos lados. La verdad es que yo tengo la mente muy abierta y si me enamoro de una persona gay me enamoro y ya está", expresó la artista.

El relato de María Fernanda Callejón sobre su noche íntima con Ricardo Fort

Aunque ya había contado algunos aspectos de su relación, fueron las preguntas de sus compañeros las que llevaron a Callejón a profundizar en una situación que hasta ese momento no había relatado públicamente.

La panelista reconstruyó una invitación que recibió para compartir una comida en la casa del empresario. Según explicó, después de tomar vino, Fort se ofreció a llevarla hasta su domicilio, pero antes le hizo un comentario que cambió el rumbo de la velada.

"Un día estábamos en su casa porque me invitó a comer, nos chupamos un vino y después me llevó a mi casa. Me dijo: '¿No me vas a invitar un café?'. Se tiró en el sillón y me dijo: 'Mirá qué buena que estás, Callejón'", rememoró la panelista.

Finalmente, Callejón contó cómo se produjo el acercamiento entre ambos mientras ella preparaba café. Su descripción provocó sorpresa en el estudio y dejó una frase que rápidamente se convirtió en el momento más comentado de la charla.

"Yo estaba batiendo el café cuando noto que viene de atrás. Me agarró y bueno... se protegió. Eso es lo que pasó. Solo voy a decir que estuvo bomba", cerró diciendo Fernanda Callejón.