Netflix: el éxito del anime que sigue sumando reproducciones sin parar

De qué trata "Dan Da Dan"

Basado en el manga de Yukinobu Tatsu, Dan Da Dan cuenta la historia de dos adolescentes con posturas opuestas sobre lo sobrenatural. Momo Ayase, nieta de una médium, cree en los fantasmas. En cambio, Ken “Okarun” Takakura está convencido de que los extraterrestres existen, pero descree de los espíritus.

El conflicto entre ambos los lleva a investigar por su cuenta… hasta que se topan con algo impensado: ambas cosas son reales. Desde ese momento, deberán enfrentarse a un desfile de entidades paranormales y alienígenas, mientras fortalecen su vínculo y descubren que la unión es su mejor defensa.

Con una animación vibrante y una narrativa que combina momentos intensos con pasajes desopilantes, Dan Da Dan se posiciona como una de las mejores series de anime disponibles en Netflix este 2025. Hasta ahora tiene una temporada completa de 12 episodios y una segunda en curso, cuyo próximo capítulo llega el 17 de julio.

Reparto de "Dan Da Dan"

Las voces originales del animé son:

Shion Wakayama como Momo Ayase

Natsuki Hanae como Ken Takakura / Okarun

Mayumi Tanaka como la abuela Seiko

Kazuya Nakai como Turbo Granny

Ayane Sakura, Taku Yashiro y otros completan el elenco de voces

La serie es dirigida por Fuga Yamashiro y producida por Science SARU, un estudio reconocido por títulos como Keep Your Hands Off Eizouken! y Devilman Crybaby.

Tráiler de "Dan Da Dan"

Embed - DAN DA DAN | TRÁILER OFICIAL