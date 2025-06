Netflix: la producción australiana dentro del Top 10 que sorprende a los usuarios

Las películas que combinan ciencia ficción, viajes en el tiempo y suspenso suelen generar furor, pero pocas lo logran con tanta contundencia como esta historia que llegó a Netflix en 2025. Desde que se sumó al catálogo, no salió del Top 10 y no para de sumar reproducciones en todo el mundo. Su llegada no fue casual: se trata de una apuesta fuerte que volvió a poner a las producciones australianas en el centro de la escena.