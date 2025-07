Netflix: la producción de dos horas que no es apta para todo público

Aunque no llega a las dos horas de duración, la experiencia es intensa de principio a fin. Cada escena parece diseñada para dejarte sin aliento, y la trama no da tregua. El nivel de violencia explícita llevó a que Netflix la catalogue como no apta para menores de edad, por lo que se volvió una opción ideal para quienes buscan adrenalina pura.