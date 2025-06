No fue "vandalismo": Robertito Funes Ugarte dejó mal estacionada su camioneta y un vecino se cansó

“Salí de LN+ y me habían embadurnado la puerta del conductor con merde de perro. Sabían que era mi camioneta. Estaba la policía en la puerta del canal y le dije al chico que me vino a limpiar, que me buscara la cámara de seguridad para ver quién fue. No sé si esto fue un aviso, pero lo que está pasando es muy grave”, dijo el periodista en diálogo radial.

robertito funes ugarte.jpg

Sin tener ninguna certeza sobre lo que realmente había ocurrido, entonces Robertito decidió sacar su propia conclusión con una acusación sin fundamentos. “Seguro fue alguna vieja chancluda kirchnerista que pasó por ahí”, sentenció entonces.

Resulta que este martes Funes Ugarte mostró imágenes del momento, a modo de escrache a su agresor, y quedó demostrado que no se trató de ningún ataque político: un vecino se cansó de que el periodista deje el auto mal estacionado.

En las imágenes se observa que la camioneta se encuentra sobre la vereda, en un sector cuyo cordón está pintado de amarillo, por lo que un transeúnte enojado golpeó el vehículo. Siempre lo deja mal parado, obstruyendo el paso de la gente, afirman los vecinos

image.png