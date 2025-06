Robertito Funes Ugarte anunció nuevo programa y tiene nombre: "Rosca floja"

El periodista explicó que la situación comenzó cuando tuvo un cruce con trapitos que le rompieron la camioneta. “Me dieron un codazo y me abollaron la camioneta. Ahí empezó lo de ‘rosca floja’ y demás... Y toda la militancia empezó a usar y abusar de este insulto... No somos militantes, somos periodistas que contamos la realidad”, expresó. En ese contexto, reconoció que por primera vez sintió temor al salir a la calle a hacer un móvil en vivo.

Embed - Pablo Montagna con Robertito Funes en piso: "Esta semana tuve miedo de salir a hacer móvil"

“En el momento no entendía por qué me estaba insultando ese pibe al que no pude darle plata, me sentía muy abordado”, recordó. Según su testimonio, el hombre lo siguió mientras le gritaba y golpeaba su vehículo. “Yo no le tengo por qué dar plata a un trapito o limpiavidrios si no quiero”, agregó, asegurando que decidió registrar el momento con su celular como forma de protección.

Finalmente, desmintió los rumores que indicaban su posible desvinculación de Telefe. Aclaró que seguirá participando en A la Barbarossa y que este sábado estará al frente de una edición especial de La Noche de los Ex, con la presencia de los últimos eliminados de Gran Hermano y todo el panel.