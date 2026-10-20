¿No prueba la comida? El video de Maru Botana en MasterChef que se volvió viral

Las imágenes rápidamente se multiplicaron en distintas plataformas, desatando una ola de memes, teorías y debates sobre el rol del jurado y la veracidad de las degustaciones durante las exigentes etapas de evaluación. Mientras algunos usuarios lo tomaron con humor asegurando que se trató de un simple descuido o un "truco" para evitar comer en cámara, otros cuestionaron de manera irónica si los platos presentados cumplen con las expectativas del exigente paladar de la cocinera.