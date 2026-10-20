¿No prueba la comida? El video de Maru Botana en MasterChef que se volvió viral
La reconocida cocinera fue blanco de críticas y burlas por su particular manera de testear los platos en el ciclo de Telefe.
La edición de MasterChef Celebrity volvió a convertirse en el centro de atención de las redes sociales, pero esta vez por un particular detalle que no pasó desapercibido para la atenta mirada de los espectadores. En las últimas horas, se viralizó un fragmento del programa donde la jurado Maru Botana protagoniza una escena que generó todo tipo de comentarios y especulaciones.
En el fragmento compartido en la transmisión del stream oficial, se puede observar a la célebre pastelera sosteniendo una comida con ambas manos. Si bien acerca el alimento hacia su boca con intención de probarlo e inclina la cabeza marcando la gesticulación típica de una degustación, varios seguidores advirtieron que la chef jamás llegó a morder ni a probar el bocado.
La reacción de las redes y las risas en el estudio
El particular gesto provocó la reacción inmediata de quienes seguían la emisión. Durante el clip se escuchan las risas del equipo de producción y de la mesa de transmisión, mientras uno de los conductores comenta entre risas: "No comió nada", dejando al descubierto la curiosa maniobra.
Las imágenes rápidamente se multiplicaron en distintas plataformas, desatando una ola de memes, teorías y debates sobre el rol del jurado y la veracidad de las degustaciones durante las exigentes etapas de evaluación. Mientras algunos usuarios lo tomaron con humor asegurando que se trató de un simple descuido o un "truco" para evitar comer en cámara, otros cuestionaron de manera irónica si los platos presentados cumplen con las expectativas del exigente paladar de la cocinera.
Cabe señalar que no es la primera vez que Maru Botana queda envuelta en episodios virales y momentos desopilantes que hacen estallar las redes sociales. A lo largo de los años, la cocinera ha protagonizado varios bloopers y videos virales que se convirtieron en tendencia. No obstante, en esta ocasión las críticas se encendieron contra ella y, lejos de provocar risa, terminó generando rechazo en los televidentes.
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