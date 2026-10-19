Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es la tercera eliminada del certamen
El reality culinario que conduce Wanda Nara sumó este lunes una nueva salida, que se definió entre Morena Beltrán y Julieta Nair Calvo.
La tercera gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó una definición inesperada y cargada de emoción. La periodista deportiva Morena Beltrán no logró convencer al jurado con su plato y debió abandonar la cocina más famosa del país tras un ajustado mano a mano final con la actriz Julieta Nair Calvo.
En una noche de alta exigencia técnica donde los pequeños detalles terminaron siendo determinantes, la comunicadora presentó la preparación menos lograda según la evaluación de los chefs, convirtiéndose en la tercera participante en quedar fuera de la competencia.
La definición estuvo dominada por la tensión entre dos de las participantes más destacadas de las primeras semanas. Luego de que el jurado salvara al resto de los concursantes que competían en la gala del domingo, Morena Beltrán y Julieta Nair Calvo quedaron en la posición de mayor riesgo.
Al anunciarse su eliminación, la periodista agradeció la oportunidad y el aprendizaje durante su paso por el ciclo, destacando el desafío de salir de su zona de confort periodística para volcarse a la gastronomía en vivo.
Con esta nueva salida, la competencia entra en una etapa cada vez más exigente, achicando el margen de error para los famosos que continúan en carrera.
La despedida de Morena Beltrán de MasterChef Celebrity
"Tenés que estar contenta, lo diste todo", expresó Damián Betular, conmovido casi hasta las lágrimas, mientras que Maru Botana le deseó que pueda volver en el repechaje. A su turno, Germán Martitegui sumó: "Te vas en un día donde todos cocinaron muy bien".
La conductora Wanda Nara, por su parte, le destacó el plato que le hizo a su abuela y los zapatos que llevaba todas las noches.
Y llegó el turno de las palabras de More: "Es un lugar muy hermoso, se comparten valores. La pasé muy bien y me llevo hermosos recuerdos".
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