Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es la tercera eliminada del certamen

La despedida de Morena Beltrán de MasterChef Celebrity

"Tenés que estar contenta, lo diste todo", expresó Damián Betular, conmovido casi hasta las lágrimas, mientras que Maru Botana le deseó que pueda volver en el repechaje. A su turno, Germán Martitegui sumó: "Te vas en un día donde todos cocinaron muy bien".

La conductora Wanda Nara, por su parte, le destacó el plato que le hizo a su abuela y los zapatos que llevaba todas las noches.

Y llegó el turno de las palabras de More: "Es un lugar muy hermoso, se comparten valores. La pasé muy bien y me llevo hermosos recuerdos".