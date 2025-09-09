No te va a gustar despide su gira "30 años" con un impresionante show

La gira los ha llevado a recorrer 18 países - Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Brasil, México, Paraguay, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, España, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos y más de 70 ciudades con momentos memorables como el histórico show inaugural en Atlántida (Uruguay) ante 50.000 personas, hasta su paso por el Vive Latino en CDMX, el Movistar Arena de Bogotá, el Jardín Botánico de Madrid, El Estadio Vélez y los Movistar Arena de Buenos Aires, la presentación frente a 30.000 fanáticos en La Rambla de Montevideo o La Plaza de la Música en Córdoba, cada presentación fue una celebración del recorrido, la música y la conexión con su público.