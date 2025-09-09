No te va a gustar despide su gira "30 años" con un impresionante show
La reconocida banda cierra el año en el Estadio UNO de La Plata; una ciudad profundamente emblemática para la banda, que los hace sentir como en casa.
Después de recorrer el mundo celebrando tres décadas de música, No Te Va Gustar cierra su gira 30 Años: será dentro de exactamente dos meses, el 8 de noviembre, en el Estadio UNO de La Plata; una ciudad profundamente emblemática para la banda, que los hace sentir como en casa.
La gira los ha llevado a recorrer 18 países - Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Brasil, México, Paraguay, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, España, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos y más de 70 ciudades con momentos memorables como el histórico show inaugural en Atlántida (Uruguay) ante 50.000 personas, hasta su paso por el Vive Latino en CDMX, el Movistar Arena de Bogotá, el Jardín Botánico de Madrid, El Estadio Vélez y los Movistar Arena de Buenos Aires, la presentación frente a 30.000 fanáticos en La Rambla de Montevideo o La Plaza de la Música en Córdoba, cada presentación fue una celebración del recorrido, la música y la conexión con su público.
En 2025, la banda continúa reinventándose: presentó su show filarmónico en Medellín, Colombia junto a La Filarmed con entradas agotadas en el Teatro Metropolitano. Luego en Buenos Aires con dos Movistar Arena sold out y tras realizar 3 Teatros Sodre en Montevideo repletos agrega 2 últimas funciones en el Antel Arena el 1 y 7 de octubre. Además, están grabando su onceavo disco de estudio, bajo la producción de Nico Cotton, con lanzamiento previsto para el 2026.
Antes de que termine el año, el 8 de noviembre en el Estadio UNO, NTVG despedirá la gira 30 Años con un show pensado para celebrar tres décadas de canciones que han atravesado generaciones y se han instalado en el corazón de miles de personas.
Porque en 30 años cambió todo, menos lo más importante: el poder de las canciones.
