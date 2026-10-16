Nueva música: Indios y Juliana Gattas se unieron en "Haré lo que me Pidas"

Indios inicia su expansión internacional

El lanzamiento llega en un momento importante para la banda, que se prepara para realizar su primera gira por España. El recorrido incluirá presentaciones en Barcelona, Murcia, Valencia y Madrid, antes de continuar por México, con fechas previstas en Guadalajara y Ciudad de México.

De esta manera, Indios llevará su música a seis ciudades de dos países, en una etapa que marca un nuevo paso en su crecimiento fuera de la Argentina. La presentación de este material también acompaña la evolución artística del grupo, que continúa ampliando su repertorio y explorando nuevas colaboraciones.

Cuándo toca Indios en Niceto Club

Después de su recorrido por España y México, la banda volverá a encontrarse con el público porteño el 22 de noviembre en Niceto Club. El regreso se produce luego de cinco funciones consecutivas con entradas agotadas y representa una nueva oportunidad para repasar las canciones más representativas de su trayectoria y presentar sus novedades musicales.

La fecha promete reunir distintas etapas de la historia del grupo, con la expectativa puesta en el material que marcará su próximo capítulo.

Las entradas para el show ya están disponibles a través de Venti.