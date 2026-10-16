Nueva música: Indios y Juliana Gattas se unieron en "Haré lo que me Pidas"
La banda rosarina lanzó nueva música junto a la voz de Miranda! que combina melodías pegadizas, guitarras y un ritmo bailable.
Indios suma un nuevo capítulo a su recorrido musical con el lanzamiento de “Haré lo que me Pidas”, una colaboración junto a Juliana Gattas, una de las voces más reconocidas del pop argentino e integrante de Miranda!. La propuesta reúne la identidad melódica de la banda rosarina con la personalidad y el magnetismo de la cantante en una canción que apuesta por la frescura, la sensualidad y el baile.
El tema combina guitarras limpias, un ritmo envolvente y un estribillo pegadizo, elementos que se integran con naturalidad al universo musical de Indios. La participación de Gattas aporta nuevos matices a la composición y potencia el carácter pop de una colaboración que encuentra su punto fuerte en la química entre ambos artistas.
Una canción que cruza deseo, amor y contradicciones
Detrás de su sonido luminoso, “Haré lo que me Pidas” propone una historia atravesada por el deseo, la vulnerabilidad y las complejidades de los vínculos amorosos. La letra aborda las heridas, la entrega y esas emociones difíciles de controlar, en contraste con una melodía enérgica y bailable.
Esa combinación entre sensibilidad y ritmo es uno de los rasgos centrales del lanzamiento, que recupera el espíritu pop de Indios y lo lleva hacia una nueva búsqueda sonora de la mano de Juliana Gattas.
El estreno también cuenta con un videoclip que pone el foco en la conexión entre los músicos. Con una estética dominada por el blanco y una puesta descontracturada, la pieza audiovisual recurre a miradas, gestos y movimientos para reflejar la complicidad entre los protagonistas. El humor y la espontaneidad conviven con una propuesta visual cuidada, en sintonía con el clima de la canción.
Indios inicia su expansión internacional
El lanzamiento llega en un momento importante para la banda, que se prepara para realizar su primera gira por España. El recorrido incluirá presentaciones en Barcelona, Murcia, Valencia y Madrid, antes de continuar por México, con fechas previstas en Guadalajara y Ciudad de México.
De esta manera, Indios llevará su música a seis ciudades de dos países, en una etapa que marca un nuevo paso en su crecimiento fuera de la Argentina. La presentación de este material también acompaña la evolución artística del grupo, que continúa ampliando su repertorio y explorando nuevas colaboraciones.
Cuándo toca Indios en Niceto Club
Después de su recorrido por España y México, la banda volverá a encontrarse con el público porteño el 22 de noviembre en Niceto Club. El regreso se produce luego de cinco funciones consecutivas con entradas agotadas y representa una nueva oportunidad para repasar las canciones más representativas de su trayectoria y presentar sus novedades musicales.
La fecha promete reunir distintas etapas de la historia del grupo, con la expectativa puesta en el material que marcará su próximo capítulo.
Las entradas para el show ya están disponibles a través de Venti.
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