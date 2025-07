Ozzy Osbourne se despide de los escenarios con un concierto junto a Black Sabbath

El lineup contará además con la participación de grandes referentes del rock y el metal, tales como Metallica, Slayer, Pantera, Alice In Chains, Gojira, Anthrax, Billy Corgan de Smashing Pumpkins, Guns N' Roses, KoRn, Tool, Steven Tyler de Aerosmith y los integrantes sobrevivientes de Soundgarden. La dirección musical estará a cargo de Tom Morello, de Rage Against The Machine, mientras que el reconocido actor Jason Momoa será el encargado de presentar el show, que podrá verse en vivo a nivel global.