Pampita festejó su "no cumpleaños" rodeada de amigos y Martín Pepa

Es por eso que, al momento de brindar junto a sus seres queridos, la modelo expresó: "Feliz No cumpleaños, porque el día de mi cumpleaños van a estar todos en mi corazón aunque no estén ahí a mi lado. Quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que son muy importantes para mí, ya lo saben, soy muy amiguera y los amigos me han salvado la vida una y otra vez".

PAMPITA

Eso sí, hay que destacar que, además de la presencia de sus amigos, sí estuvo ausente su ex, Roberto García Moritán quien también está en Punta del Este, pero estuvo presente su actual pareja Martín Pepa, con quien se fundió en un tierno abrazo visiblemente emocionada. Asimismo, este festejo que se realizó en un exclusivo parador de la playa esteña, asistieron familiares de la conductora como su hija Ana y su hermano Guillermo con su mujer Malena.

Por otro lado, también se vieron las caras del CEO de Telefe, Darío Turovelzky y su mujer Sofía. A su vez, algunos de los famosos que fueron invitados fueron: Julieta Navarro, Lucila Polak, Fernando Burlando con Barby Franco y su hija Sarah, Floppy Tesouro con su novio Salvador, Panam, Sabrina Garciarena con Germán Paoloski, Karina Jelinek, Marcos Ginocchio, César Juricich y como DJ estuvo Luciano "El Tirri".