Paulina Cocina explicó por qué no repudió el atentado a Cristina Kirchner

Este domingo, Paulina Cocina decidió responder a eso y explicar por qué eligió no decir nada en esas horas que siguieron al ataque a la Vicepresidenta.

“Estoy en Italia. Me voy a tomar dos minutos para hablar de algo y voy a volver a fugarme de las redes”, comenzó, en un video que subió a sus historias de Instagram.

Ahí comenzó a contar: “Estando acá me entero de lo que pasó y además del shock, que sentimos todos, pido que suspendan el calendario de publicaciones que ya teníamos programado. Al no estar ahí no podía palpar bien el clima que había, pero no me parecía bien dar una receta de torta de zanahoria si acaban de intentar pegarle un tiro a la Vicepresidenta”.

Paulina Cocina

Luego, explicó: “Si estoy poniendo las mismas palabras que todo el mundo... y, hay algo que no me cierra, quiero sentarme, pensar, y después charlamos. Esta vez me salió así. Me parece un tema muy triste, muy pesado en la historia de nuestro país y me sentí un poco boluda haciendo la reflexioncita en redes sociales”.

“Por ahí estoy equivocada, pero sentí que estaba poniendo un mensaje muy enlatado”, resumió.

“En cuando pasaron 15, 20 horas y yo no dije nada, la cantidad de odio que yo recibí diciendo ‘hdp, tenés miedito a perder seguidores’... Paren la mano”, agregó.

“Bueno, en fin. Me parece que hay una reflexión que puede ser hacia afuera, que podés analizar, y hay otra que es re necesaria que es para todos y que es hacia adentro: pensar qué estás compartiendo, qué estás consumiendo, qué estás aportando”, cerró.